Steinhoff Aktie: Sensation!

Steinhoff hat in den vergangenen Wochen praktisch eine unglaubliche Sensation hingelegt – so die Meinung von Analysten. Denn der Wert ist nach monatelangem Stillstand massiv auf- und abwärts gewandert. Es herrscht Bewegung, die zeigt, dass nun eine Entscheidung folgen dürfte. Denn:

Steinhoff ist noch immer in Streitigkeiten mit Klägern und Gläubigern verwickelt. Die Aktie selbst hätte nach Meinung von Analysten schon lange weit unter die bisherigen Tiefstkurse fallen können – hat sich aber immer wieder überraschend erholt. Aktuell sind die Notierungen binnen eines Monats um immerhin 19 % aufwärts marschiert und konnten den Verlust über das zurückliegende Quartal auf 7 % reduzieren. Vor der neuen Woche jedoch bleiben die Vorzeichen kompliziert.

Rettung: Nur wann?

Die Aktie hat am Freitag zum Ende der Woche um mehr als -1,5 % nachgegeben. Die Notierungen kamen bei 4,4 Cent an und könnten nach Auffassung von Chartanalysten nun wieder deutlich im kurzfristigen Abwärtstrend gestrandet sein. Wenn die Notierungen in den kommenden Sitzungen auf weniger als 4 Cent nachgeben würden, wäre der Marsch auf ein neues Allzeittief nicht überraschend.

Wirtschaftlich hat sich die Situation kaum geändert. Der Möbelhändler steht nüchtern betrachtet weiterhin höchst verschuldet vor dem möglichen Aus oder zumindest Neubeginn. Die Aktie hängt daran, dass offenbar einige Adressen den Kurs – dies ist erneut eine Sensation – bei 4 bis 5 Cent stabilisiert hatten.

Technische Analysten zeigen allerdings auf, dass der Wert nun wieder direkt an der Grenze zum Abwärtstrend steht. Derzeit ist der GD200 unterkreuzt. Die GD38 und GD100-Marken sind knapp gehalten, das Momentum kurzfristig sogar positiv. Dennoch sind die Aussichten in den nächsten Sitzungen aus technischer Sicht zumindest ausgesprochen kritisch.

Frank Holbaum

