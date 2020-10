Steinhoff Aktie: Der Schatten der Vergangenheit!

Bei Steinhoff ist gewissermaßen der Schatten der Vergangenheit noch nicht abgeschüttelt. Denn der Bilanzskandal ist noch keineswegs ad acta gelegt. Das zeigt sich natürlich zum einen im Hinblick auf die damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten und Forderungen gegen Steinhoff. Und es zeigt sich auch im Hinblick auf die Behörden, wie z.B. die Börse Johannesburg in Südafrika (kurz „JSE“). So gab es dazu diese Woche von der JSE einige interessante Angaben zu den vorigen Geschäftsjahren von Steinhoff, in denen es aufgrund des Bilanzskandals zu Änderungen bei den ursprünglich gemeldeten Zahlen kam.

Beispiel Eigenkapital von Steinhoff für den Zeitraum bis zum 30. September 2016. Das wurde von ursprünglich genannten ca. 15,9 Mrd. Euro auf 6 Mrd. Euro nach unten angepasst – eine Verringerung um ca. 62%. Das ist natürlich ein heftiger Rückgang und zeigt, was für ein Ausmaß der Bilanzskandal hatte. Doch letztlich ist auch das schon wieder längst veraltet. Die Angabe bezieht sich schließlich auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Zeitraum und das Eigenkapital von Steinhoff ist inzwischen längst weiter eingedampft. Insofern sind die neuen Angaben der JSE letztlich alt – und damit stellt sich die Frage nach dem Erkenntnisgewinn.

