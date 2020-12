Steinhoff-Aktie: Nichts als Spekulationen!

Es sieht immer mehr danach aus, als könnte Steinhoff mit einem Vergleich mit seinen Gläubigern nochmal mit einem blauen Auge davonkommen und sich vor einer Insolvenz retten. Das wird beileibe nicht alle Probleme des Konzerns aus der Welt schaffen. Zumindest würde es den Verantwortlichen aber sehr viel Druck von den Schultern nehmen.

Immer mehr deutet darauf hin, dass wir in einigen Wochen eine endgültige Entscheidung diesbezüglich zu hören bekommen. Die besseren Aussichten waren zuletzt auch an der Börse zu spüren, wo die schwer gebeutelte Steinhoff-Aktie zeitweise einen wahren Höhenflug erlebte. Allerdings war jener nicht von Dauer.

Es fehlt die Sicherheit





Ausgehend von Kursen unter 0,04 Euro konnte die Steinhoff Aktie sich im November mehr als verdoppeln und zeitweise an der Marke von 0,08 Euro kratzen. Dann aber wurde vielen Anlegern wohl klar, dass der Vergleich mit den Gläubigern noch längst nicht in Stein gemeißelt sind. Lediglich Hoffnungen und Träumereien hielten die Kurse auf ihrem vergleichsweise hohen Niveau.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Steinhoff?

In der vergangenen Woche kam es an der Börse zum bösen Erwachen. Innerhalb von nur fünf Tagen rasselte die Steinhoff-Aktie um fast 25 Prozent in die Tiefe. Die jüngsten Verluste bekamen Anleger am Freitag zu sehen, das die Kurse um mehr als 3 Prozent purzelten.

Alles beim Alten?





Fundamental hat sich bei der Steinhoff-Aktie nichts verändert. Ein Vergleich ist nach wie vor die wohl letzte Möglichkeit, den schwer angeschlagenen Möbelkonzern überhaupt noch zu retten. Ein solcher dürfte sich auch aus Sicht der Gläubiger lohnen. Das allein garantiert aber noch nicht, dass dem auch alle zustimmen werden.

Solange es darüber keine Sicherheit gibt, wird die Steinhoff-Aktie zwangsläufig von einer hohen Volatilität geplagt sein. Bei den nominell sehr geringen Kursen können dabei schon geringe Handelsvolumen für schwindelerregende Ausschläge sorgen. In welche Richtung diese gehen, ist aber kurzfristig leider kaum vorherzusehen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.