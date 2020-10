Steinhoff-Aktie: Man kann kaum hinsehen!

Der Bilanzskandal bei Steinhoff liegt mittlerweile schon ein paar Jahre zurück. Wer anfangs noch auf eine Erholung des Möbelkonzerns gehofft hatte, dürfte derartige Träumereien mittlerweile aufgegeben haben. Gute Nachrichten rund um das südafrikanische Unternehmen mit deutschen Wurzeln sind nach wie vor rar gesät. Stattdessen gibt es mit schöner Regelmäßigkeit negative Meldungen zu hören, was die Laune der wenigen noch verbliebenen Anleger nicht eben hebt. Zuletzt sorgte eine Verschiebung von Buchprüfung und Finanzberichten dafür, dass die Kurse mal wieder in Richtung Süden drehten. Mit Blick auf die Tatsache, dass die Steinhoff-Aktie ohnehin schon fast wertlos geworden ist, schmerzt das gleich doppelt.

Die Verluste vom Wochenbeginn setzten sich am Mittwoch in unverändert hohem Tempo fort. Bis zum Nachmittag verlor die Steinhoff-Aktie um knapp fünf Prozent an Wert und eine Gegenbewegung zeichnet sich am Horizont nicht ab. Stattdessen ist der Titel kurz davor, jetzt auch noch die 4-Cent-Marke nach unten zu durchkreuzen. Das könnte den Verkaufsdruck noch einmal erhöhen und damit eine unschöne Kettenbewegung in Gang setzen. Noch ist nicht aller Tage Abend und die Steinhoff-Aktie soll an dieser Stelle nicht schlechtgeredet werden. Die Aussichten sind mit dem derzeitigen Kenntnisstand aber mehr als ernüchternd und so kann momentan niemandem der Verbleib auf der Seitenlinie übelgenommen werden.





