Steinhoff Aktie: Keine Überraschung, oder?

Die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) ist an einem Unternehmen namens Pepcor beteiligt – und das hat am Montag (23. November) neue Geschäftszahlen veröffentlicht. Da weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab, und die neuen Zahlen sind der Geschäftsbericht für das am 30.9.2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Die fielen recht gemischt aus. Ein Beispiel: Pepcor will einen Bereich nicht fortführen, und zwar „The Building Company“. Vielleicht ganz gut so, denn bei dem Unternehmen sanken die Umsätze im genannten Geschäftsjahr um 12,6% auf 7,1 Mrd. südafrikanische Rand (ZAR).

„The Building Company“ ist – wie der Name nahe legt – im Baubereich tätig. Und da lief es offensichtlich auch in Afrika bis zum 30.9.2020 nicht so gut. Als Begründung wird wenig überraschend sinngemäß auf Inaktivität und sogar Schrumpfen der Bau-Branche als Ergebnis von Covid 19 genannt. Wie bereits bei den Zwischenergebnissen kommuniziert will Pepcor dieses Mal keine Dividende ausschütten. Das ist natürlich eine Enttäuschung für Steinhoff, die insofern für ihre Pepcor-Aktien dieses Jahr keine Zahlung erhalten, welche willkommen gewesen wäre. Aber eine Überraschung ist es nicht, da bereits mit den vorläufigen Zahlen kommuniziert.





