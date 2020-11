Steinhoff-Aktie: Hoffen auf ein Wunder?

Anleger von Steinhoff wünschen sich noch immer die große Wende herbei – und das nicht erst seit gestern. Schon als die Aktie im Jahr 2017 aufgrund eines Bilanzskandals tief in den Kurskeller rutschte, gab es schnell Spekulationen darüber, dass die Verluste in Zukunft wieder aufgeholt werden könnten. Die Analysten zweifelten stark an einem solchen Szenario und nach mittlerweile drei Jahren scheint die Vorstellung des großen Comebacks illusorischer als je zuvor. Ganz am Ende ist der angeschlagene Möbelkonzern zwar noch nicht. Es müsste aber schon einiges zusammenkommen.

Große Hoffnungen setzen die Aktionäre noch darauf, dass Steinhoff mit seinen Gläubigern einen Vergleichsvorschlag aushandeln kann, mit dem Milliarden an Schulden vom Tisch wären. Zuletzt gab es dahingehen sogar gute Neuigkeiten. Der Konzern meldete, dass bis auf einen Gläubiger alle anderen dem Vorschlag zugestimmt hätten. Damit ist die Sache aber noch lange nicht durch. Erst wenn alle Gläubiger einstimmig ihr Einverständnis geben, ist der Vergleich spruchreif. Selbst wenn Steinhoff dieses Kunststück gelingen sollte, so würden weiterhin knapp zehn Milliarden Euro an offenen Schulden ausstehen. Ob und wann dafür Lösungen gefunden werden, steht in den Sternen. Damit sind auch plötzliche Kursexplosionen mehr als unwahrscheinlich.

Die Steinhoff-Aktie ist vor allem bei Spekulanten beliebt, welche immer mal wieder für deutliche Kursbewegungen sorgen. Leider gehen die nicht immer in die gleiche Richtung. Von spontanen Ausflügen in Richtung Norden ist aber noch längst nicht auf einen Aufwärtstrend zu schließen. Das gilt auch für die Zugewinne am Dienstag, die sich immerhin auf 5,7 Prozent belaufen. Dennoch notieren die Anteile mit gerade einmal 0,05 Euro bedenklich nahe an der Bedeutungslosigkeit und schmerzhafte Korrekturen in den kommenden Tagen können unmöglich ausgeschlossen werden. Profitieren konnte die Steinhoff-Aktie, wie fast jede Aktie, von einer schon fast euphorischen Stimmung an den Börsen.





