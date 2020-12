Steinhoff Aktie: Hammer!

Einen absoluten Durchbruch verzeichnet derzeit die Aktie von Steinhoff. Auch am Donnerstag konnten die Notierungen zunächst um den unglaublichen Aufschlag von 5,5 % nach oben klettern. Jetzt scheint der Möbelhändler in einen neuen „Aufwärtstrend“ überzugehen. Formal ist das neue Kursziel sogar zweistellig…. Allerdings gingen die Kurse im Verlaufe des Tages plötzlich ebenso stark zurück. Was ist da los?

Es gibt derzeit offenbar größere Aktienpakete am Markt, die gekauft werden. So sind am Donnerstagmorgen gleich mehrere zehntausend Aktien in Paketen geordert worden. Dies kann zum einen reine Spekulation sein, zum anderen aber auch können sich Investoren auf Basis der neuen Situation eindecken. Der angebliche „Hammer“, der dazu führen könnte:

Es gibt ein Signal einer südafrikanischen Behörde, die einem Vergleichsvorschlag von Steinhoff zugestimmt hat. Dies ist noch kein Durchbruch auf dem Weg dazu, einen echten Befreiungsschlag zu landen. Die Gerüchteküche gibt noch immer keinen Hinweis darauf, dass nun „alle“ Gläubiger oder Kläger sich den Vorschlägen und Vorstellungen Steinhoffs beugen.

Aber immerhin: Die Aktie ist zumindest aus Sicht der Chartanalysten auf einem sehr guten Weg. Der Kurs ist über die vormals wichtige Grenze von 6,5 Cent geklettert. Die hohe innere Stärke, die daraufhin attestiert werden kann, trägt nun zu alten Hürden. Dabei rücken nun 0,10 Euro oder 10 Cent in den Blick. Dies wäre formal zweistellig.

Die Figur erinnert an die Geschehnisse aus dem Jahr 2019, als dann allerdings recht schnell wieder die Verkaufswellen einsetzten. Dennoch: Es sieht kurzfristig nach einem neuen kleinen Hype um den Wert aus.

Dies bestätigen auch die technischen Analysten. Die sind der Auffassung, der Wert habe den GD200, den GD100 und den GD50 überwunden. Die Anzeichen für einen zumindest kurzfristig starken Trend ergeben eine neue Situation.





