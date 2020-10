Steinhoff Aktie: Große Sensation!

Unfassbar, was Steinhoff am Donnerstag schaffte. Die Aktie könnte nun vor dem nächsten gewaltigen Comeback stehen – vielleicht das größte der vergangenen beiden Jahre. Der Wert schaffte einen Aufschlag in Höhe von 18 %! Dies erinnert an die Gewinne, die der Wert vor etwa drei Wochen an einem Handelstag kurz vor dem Wochenende einmal erreichte. Und erneut stellt sich ein starkes Kursziel ein. Ein Turnaround, den so niemand auf dem Zettel hatte.

Vorher war der Kurs stets im Abwärtstrend. Die Notierungen waren zuletzt teils auf 4 Cent zugesteuert, womit sich ein klarer Baisse-Modus andeutete. Nun könnte alles anders aussehen, so die Meinung von Beobachtern. Denn:

Wenn es einige Male in derartigen Schritten nach oben geht, gibt es zwei Möglichkeiten: Ein Irrtum des Marktes oder gezielte Manipulation auf der einen Seite. Oder ein besonderes Ereignis. Gerüchte sprechen davon, nun könnte die Verhandlung mit Klägern und / oder Gläubigern vorangeschritten sein. Es wird sogar gemunkelt, schon sehr bald sei es so weit…

Belege dafür gibt es indes nicht. Das spricht ebenfalls für zweierlei: Die Verhandlungen gibt es nicht oder sie sind noch nicht abgeschlossen – auf der einen Seite. Oder Insider machen schon einmal die entscheidenden Schritte. Beides ist möglich.

Da dies leider niemand kontrollieren kann, wenn eine Aktie derart wenig gehandelt wird und die Marktkapitalisierung nicht passt, wird es wichtig sein, die Trends zu beobachten.

Wenn die Notierungen steigen, sind 6,50 Cent möglich. Dort war stets mit einem Signal für den Aufwärtstrend spekuliert worden. Dann würden auch automatisierte Trader wieder einsteigen. Dann würde es spektakulär…. Andererseits gilt: Unter 4,50 Cent sollte der Titel nicht rutschen. Dann wäre wohl alles nur Makulatur gewesen.

from

Finanztrends by Frank Holbaum

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.