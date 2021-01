Steinhoff Aktie: Fast sensationell!

Steinhoff hat am Donnerstag im Windschatten der Hype-Unternehmen aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie noch einmal Anlauf in Richtung steigender Notierungen genommen. Formal schaffte die Aktie nun die Bestätigung des Aufwärtstrends. Der Wert ist mit dem Aufschlag von 1 % zwar etwas schwächer nach oben gelaufen als in den Tagen zuvor, dennoch ist die Entwicklung selbst nicht zu übersehen.

Innerhalb von fünf Tagen ging es für den Wert um 12 % aufwärts. In einem Monat schaffte die Aktie einen Aufschlag in Höhe von gut 30 % und in drei Monaten sogar gut 76 %. Die Rallye gilt es zu untersuchen. Liegt hier ein neues Kursziel vor?

Steinhoff: Rallye läuft – oder?





Steinhoff müsste sich vor einer wirtschaftlichen Erholung – endlich – mit seinen Gläubigern und den Klägern einigen. Vor einigen Wochen gelang dies offenbar mit südafrikanischen Behörden. Allerdings ist danach keine Nachricht über weitere Einigungen nach außen gedrungen. Dies dürfte den Verdacht erhärten, dass die Verhandlungen im besten Fall stocken.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Steinhoff?

Wenn die Notierungen in den kommenden Wochen schwanken, würde dies aus Sicht der Chartanalysten nicht mehr überraschen können. Denn die aktuelle Performance ist wahrscheinlich auf einen Kreis bestimmter Spekulanten zurückzuführen, da wirtschaftlich jeder Hintergrund fehlt.

Anders sähe die Situation aus, wenn die Kurse in den kommenden Wochen wie etwa zuletzt vor etwa sechs Wochen noch einmal über die Marke von 8 Cent steigen. Dann wäre damit zu rechnen, dass der Aufwärtstrend sich auch bei Algorithmen-Tradern bemerkbar macht. Dann kann es zu automatisierten Käufen kommen.

Technische Analysten halten die Kursentwicklung zudem derzeit für einen Seitwärtstrend. Die Notierungen sind zwar leicht über den jeweiligen GD – die Abstände sind jedoch auf diesem Niveau zu gering, um von einem dauerhaften Aufwärtstrend auszugehen. Die Entwicklung dürfte volatil bleiben.





