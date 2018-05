Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

Steinhoff-Aktie: Entschuldung schreitet voran - Aktiennews

Wien (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Afrika Tochter Steinhoff Africa Retail (STAR) ein Gesellschafterdarlehen ihres Großaktionärs in Höhe von 16 Mrd. Rand (EUR 1,1 Mrd.) zurückgezahlt hat und sich künftig selbst über lokale Banken finanziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) zu Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH).

Laut Steinhoff seien seit Jahresanfang rund EUR 2 Mrd. an Schulden in Afrika getilgt worden und der Konzern sei dort somit schuldenfrei. Immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch sehe sich der Konzern mit einer Schuldenlast von EUR 10 Mrd. konfrontiert und der Kampf ums Überleben, seit Bekanntwerden der Bilanzunregelmäßigkeiten und dem damit einhergehenden Aktienkurssturz im letzten Jahr, dürfte noch nicht gebannt sein. (Ausgabe vom 24.05.2018)

Börsenplätze Steinhoff-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,101 EUR -6,57% (24.05.2018, 17:35)

Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,106 EUR +2,91% (25.05.2018, 08:51)

ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019

WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9

Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH

Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:

Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (25.05.2018/ac/a/nw)