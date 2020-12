Steinhoff Aktie: Drama!

Steinhoff verspricht auch in den kommenden Wochen erneut zum Drama zu werden. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen fast täglich für neue Schlagzeilen gesorgt. Nun ging es am Mittwoch in einem deutlichen Rücksetzer abwärts. Durch den Verlust von 4 % rutschte Steinhoff sogar unter die Marke von 7 Cent,. Aus Sicht einiger Beobachter und Analysten deutet sich ein Drama an.

Was machen die Gläubiger?





Die Kurse sind ohnehin nur so stark geklettert, weil das Unternehmen mit seinem Vergleichsangebot bei einigen Gläubigern Erfolge feiern konnte. Die Euphorie stieg, als etwa eine südafrikanische Börse einschlug.

Die Aktie konnte sich daraufhin zeitweise sogar auf Notierungen von mehr als 8 Cent nach oben schieben. Dies gilt als Zeichen für einen Aufwärtstrend, nachdem Steinhoff über mehr als ein halbes Jahr lang abgetaucht war.

Die Trendbestätigung ist noch nicht beendet. Dennoch sehen Analysten nun bei 6,5 Cent eine kritische Grenze. Wird dieser Bereich unterschritten, kann es erneut zu einer Verkaufswelle kommen. Dies wiederum wäre aus Sicht der Analysten dann der Beginn eines Ausverkaufs, der sogar unter 5 Cent führen kann.

Hintergrund sind die bisherigen Erfahrungen, die mit der Aktie sichtbar wurden. Allein am Mittwoch wurden bereits in den ersten Stunden mehr als 25 Millionen Titel gehandelt. Dies zeugt von der weiterhin sichtbaren Nervosität im Handel.

Deshalb gilt: Steinhoff hängt langfristig von der Verhaltensweise der Gläubiger ab. Dass der Wert formal noch im Aufwärtstrend ist, sorgt allerdings dafür, dass es rasch und dann wahrscheinlich eher kurzfristig aufwärts gehen kann. Die Notierungen sind hochvolatil.

Wirtschaftliche Erleichterungen sind bis dato substanziell noch nicht wahrnehmbar. Dies preist die Börse Tag für Tag neu ein.





