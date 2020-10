Steinhoff Aktie: Besser Finger weg?

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Steinhoff bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Auch nach drei Jahren ist Steinhoff noch immer mit negativen Nachrichten in den Schlagzeilen. Die Entwicklung! Derzeit wird Steinhoff wohl nur noch von Spekulanten nachgefragt, denn als vor drei Jahren der Bilanzskandal um Steinhoff öffentlich wurde, ging es mit dem Wert nach unten. Diese Negativität beeinflusst das Unternehmen noch heute, vor allem wegen der fehlenden Transparenz, so eine Untersuchung der HHL Leipzig Graduate School of Management. Denn dort endete Steinhoff von den 158 untersuchten Unternehmen auf dem letzten Platz. Die Rendite! Im letzten Jahr gab es eine Rendite von -56,16 Prozent und Steinhoff liegt damit 54,95 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,21 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Haushalts-Gebrauchsgüter” beträgt -4,27 Prozent und Steinhoff liegt aktuell 51,89 Prozent darunter. Der Ausblick! Insgesamt gibt es zwar immer mal wieder durch Spekulanten angetriebene Kurssteigerungen, doch diese werden meist schnell wieder abgegeben, so dass der Abwärtstrend ungebrochen bleibt und Anleger besser vorsichtig sein sollten.

Was wird es bei Steinhoff weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.





