Steinhoff – 600 Millionen und der 18.Mai…

Den Discounterauf den DAX, den Discount-Callden Absicherungsput auf die Nasdaqund den DAX-Inlinerauf den DAX kaufen unsere Leser bei Feingold Research zum Wochenende. Speziell Put und Inliner sind noch einmal etwas zurückgekommen im Kurs, eine prima Gelegenheit. Die Volatilität indiziert ansonsten schwierige Wochen und keinesfalls ein Potenzial nach oben, wie wir es Ihnen bei 11.800 aufgezeigt hatten. Die 1.000 Punkte hat der Markt abgeliefert, Sie waren mit uns dabei – damit ist der Großteil der Erholung wohl gelaufen. Das gilt auch woanders:

Denn Neues gibt es auch bei Steinhoff, jener Firma, deren Marktkapitalisierung mittlerweile auf 600 Millionen eingeknickt ist. Laut Bloomberg – mit denen wir am Mittwoch übrigens eine Diskussionsrunde zum Thema “Regulierung am Kapitalmarkt” abhalten durften - will das Unternehmen am 18. Mai noch einmal ein Treffen mit Gläubigern in London abhalten. Dabei wird es erneut um die letzten Entwicklungen und vor allem die Finanzierung des hoch verschuldeten Unternehmens gehen. Störfeuer gibt es schon vorher: Großaktionär und Board-Chef Christo Wiese hat mit einer Milliardenklage gegen Steinhoff für Aufsehen gesorgt.