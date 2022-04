Exploration at it´s best!

Steiles Ressourcen-Wachstum voraus!

Für das vierte Quartal dieses Jahr plant die in Toronto, Kanada beheimatete Discovery Silver eine aktualisierte Ressourcenschätzung nebst einer Vormachbarkeitsstudie!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der TOP-Silber-Entwickler Discovery Silver (WKN: A2DW38) arbeitet auf seinem Silber-Flaggschiffprojekt ‚Cordero‘ im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua auf Hochtouren, um sodann im vierten Quartal 2022 eine aktualisierte Ressoucenschätzung präsentieren zu können. Doch bis dahin, werden wir bestimmt noch viele Zwischenschritte in Form von Bohrergebnissen sehen, die beweisen werden, dass ‚Cordero‘ ein nicht zu unterschätzendes „Silber-Monster“ ist.

Eindeutige Hinweise darauf liefern nämlich auch die neu veröffentlichten Bohrergebnisse des ‚Phase 2‘-Bohrprogramms, wo einmal mehr außerordentlich hochgradige Funde gemacht wurden, die in der bisherigen Bewertung somit noch nicht enthalten sind. Die neue Schätzung sollte somit als ein absoluter Meilenstein in die Unternehmensgeschichte eingehen!

So sehen Sieger aus – hochgradige Zonen mit hoher Mineralisierung!

Insgesamt liegen neue Ergebnisse aus 17 Bohrlöchern vor, die sich über die Erweiterung des Tagebaus und dem wenig erprobten Nordosten von ‚Cordero‘ erstrecken. Damit wurden bisher im Rahmen des riesigen ‚Phase 2‘-Bohrprogramms rund 59.000 Bohrmeter in 176 Löcher gebohrt. Und die haben es in jeder Hinsicht definitiv in sich.

Zu den besten Bohrlöchern zählt C21-575, welches äußerst beeindruckende 328 g/t Silberäquivalent (AgEq) durchteufte, die für 125 g/t Ag (Silber), 0,54 g/t Au (Gold), 2,0 % Pb (Blei) und 2,7 % Zn (Zink) über 45,6 m ab einer Tiefe von 327 m durchteufte, in dem sogar noch ein deutlich höhergradigerer Abschnitt mit 674 g/t AgEq (254 g/t Au, 0,94 g/t Ag, 4,0 % Pb, 6,1 % Zn) über 17,4 m enthalten ist!

Als weiterer voller Erfolg präsentierte sich das Bohrloch C21-573, in dem 189,6 g/t AgEq (91 g/t Au, 0,11 g/t Ag, 1,3% Pb, 1,3 % Zn) über erstaunliche 38,6 m durchteuft wurden!

Auch ein Blick auf das Bohrloch C21-538 lohnt sich auf jeden Fall, denn dieses durchteufte neben einer stattlichen oberflächennahen Mineralisierung 142 g/t AgEq (70 g/t Au, 0,12 g/t Ag, 0,8 % Pb, 1,0 % Zn) über 32,3 m ab einer Tiefe von nur 28,5 m!

Bohrprogramm deckt weiteres Potenzial auf!

Und wer dachte, das wären schon alle guten Nachrichten, der irrt sich gewaltig. Denn neben den beeindruckenden Bohrergebnissen konnten durch diese Tiefenbohrungen weitere bedeutende bodengeologische Erkenntnisse gewonnen werden! So stießen die Bohrungen im Nordosten der Lagerstätte auf eine grüne Skarn-Alteration mit Sulfiden, welche beginnend ab einer vertikalen Tiefe von etwa 600 m über eine Streichlänge von mindestens 450 m nachverfolgt wurde. Dazu muss man wissen, dass Gebiete mit intensiver Skarn-Alteration eigentlich immer hochgradige Mineralisierungen beherbergen, die somit massives Tiefen-Ausdehnungs-Potenzial anzeigen!

Ein begeisterter Chef bringt es auf den Punkt!

Taj Singh, Präsident und CEO von Discovery Silver ergänzte die fulminanten Treffer noch mit den Worten:

„Diese Reihe von Bohrergebnissen unterstreicht das noch hervorragende Wachstumspotenzial, das auf ‚Cordero‘ über seine bisherige 16-jährige Minen-Lebensdauer besteht, die in unserer ‚PEA‘ aus dem vergangenen Jahr beschrieben wird. Bemerkenswert ist zudem, dass das Bohrloch C21-575 eine breite Mineralisierungszone durchteufte, die 328 g/t Silberäquivalent über 45,6 m beherbergt. Folgebohrungen entlang des Streichs und in der Tiefe werden aufgrund dieses signifikanten Treffers definitiv durchgeführt, um die möglichen Erweiterungen dieser hochgradigen Zone zu eruieren.“

https://www.youtube.com/watch?v=cPLrVyqwY8s

Fazit:

Discovery Silver kann also an die letzten Spitzenerfolge nahtlos anknüpfen, die bereits jetzt den Schluss zulassen, dass noch gigantisches Projekt-Potenzial vorhanden ist und die avisierte Ressourcenschätzung nebst der Vormachbarkeitsstudie ein ganz schön „dicker Brocken“ wird! Unter Anbetracht der Tatsache, dass man bei ‚Cordero‘ ohnehin schon von einer gewaltigen ‚gemessenen und angezeigten‘-Mineralressource von 910 Millionen Unzen Silberäquivalent sowie einer ‚abgeleiteten‘-Ressource von 140 Millionen Unzen Silberäquivalent ausging, sehen wir absolutes Neubewertungs-Potenzial der Firma.

Darüber hinaus wurde, wie bereits erwähnt, die Lebensdauer der Mine auf 16 Jahre berechnet. Auch dieses Minenleben sollte anhand der neuen Ergebnisse deutlich nach oben korrigiert werden können!

Für den Rest des Jahres soll das ‚Phase 2‘-Bohrprogramm nochmals beschleunigt fortgesetzt werden. Der Fokus liegt dabei auf den drei Schlüsselbereichen:

· weitere Bohrungen für die Erstellung der Machbarkeitsstudie,

· Ressourcenerweiterungsbohrungen im Nordosten sowie in der Tiefe

· und ‚last but not least‘ weitere Bohrungen auf fünf weiteren identifizierten Zielen.

Die Ampeln stehen aktuell auf „dunkelgrün“, dass sich der Erfolg fortsetzt und sich ‚Cordero‘ zu einem der weltbesten Silberlagerstätten entwickelt. Somit werden die Aktionäre von Discovery Silver (WKN: A2DW38) weitere spannende und wegweisende Nachrichten erwarten können, die mit stark steigenden Kursen einhergehen sollten.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bilderquelle: Discovery Silver

