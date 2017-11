Steigt der DAX bald wieder auf neue Rekordhochs?

Entgegen der Erwartung vieler Anleger korrigiert der DAX. Allerdings könnte der Kursrückgang nur die längst fällige Konsolidierung nach der vorherigen Hausse sein. Vielmehr dürfte die Blase künftig noch stärker aufgeblasen werden. Anleger, die an steigenden Kursen des DAX partizipieren wollen, schauen sich unseren Turbo-Bull DD1Z87 mit einer Barriere bei 12.300 Punkten an. Wer sich jedoch absichern möchte, greift zu unserem DAX-Put HW7XDC. Auch interessant ist der Inliner SC5YU4 aus unserer Auswahl.



Unsere neuen Inliner auf Einzelaktien aus dem DAX, TecDAX und MDAX sind:

Daimler Inliner HW8M7P Wirecard Inliner HW4XPF K+S Inliner HW4STM

Viele DAX-Investoren sind verunsichert. Fällt die erhoffte Jahresendrally diesmal aus, fragen sich die Anleger. Dafür gäbe es zwar etliche Gründe, wie ein paar schwache Konjunkturdaten aus China und die zunehmende Sorge der Investoren, dass es US-Präsident Donald Trump sehr schwer fallen könnte, eine Steuerreform durch den Kongress zu bringen. Unter der Eintrübung der Konjunkturperspektiven würden die exportabhängigen DAX-Werte besonders stark leiden. Allerdings sprechen fünf Gründe dafür, weshalb der DAX nach dem jüngsten Kursrückgang wieder auf Rekordfahrt gehen sollte:

Weltwirtschaft

Die Weltwirtschaft läuft besser als viele Investoren erwartet hatten – und sie dürfte weiter an Schwung gewinnen. Das spiegelt beispielsweise das ifo Weltwirtschaftsklima wider. Es ist zuletzt auf das höchste Niveau seit dem zweiten Quartal 2011 gestiegen. Die florierende Weltwirtschaft ist das beste Umfeld für den DAX, denn in dem Index machen Zykliker, also Unternehmen aus konjunkturabhängigen Sektoren, 55 Prozent des Indexgewichts aus und damit mehr als in fast jedem anderen Index der Welt.

Noch mehr Analysen und Trading-Ideen finden Sie auf der Investment- und Analyseplattform „Guidants“. Nicht nur wir, sondern über 100 weitere Börsen-Experten erwarten Sie dort zum gemeinsamen Wissensaustausch und Diskutieren. Wir freuen uns auf Sie!

Gewinnschätzungen

Mit dem guten Wachstum der Weltwirtschaft hellen sich die Geschäftsperspektiven der DAX-Unternehmen weiter auf. So prognostizieren Finanzprofis für das nächste Jahr einen Gewinnanstieg um 10,1 Prozent auf 983,2 Indexpunkte. Vor zwölf Monaten lagen die Schätzungen noch bei 933,9 Punkten. Steigende Gewinnerwartungen sollten den Index weiter beflügeln.

Verpassen Sie nicht die kommenden Webinare:

Dienstag, 28.11, 18:00 Uhr: Euer Egmond – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 29.11, 18:00 Uhr: Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Donnerstag, 30.11, 18:00 Uhr: Anlagefavoriten für 2018 – Hier gehts zur Anmeldung…

Bewertung

Nach dem jüngsten Kursrückgang liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,4. Das ist ein Aufschlag um 20 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre und zeigt, wie stark die Nullzinsen der EZB die Bewertung des DAX nach oben treiben. In einem anhaltend guten Konjunkturumfeld könnte daher weiterhin Geld in deutsche Aktien fließen, womit die Blase weiter aufgepumpt werden würde.

Nullzinsen

Die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen liegen bei knapp unter 0,4 Prozent. Obwohl die EZB ihr Anleihenkaufprogramm ab Januar 2018 auf 30 Mrd. Euro halbieren wird, dürften die Zinsen kaum steigen, denn die EZB dürfte weiterhin mehr Papiere kaufen, als die 19 Länder der Euro-Zone netto emittieren. Die Nettoemission wird errechnet, indem man von der Bruttoemission die Tilgung alter Anleihen abzieht. Durch die massiven Käufe der EZB sinkt also der Anleihenbestand, der für institutionelle Investoren, wie Versicherer und Pensionsfonds, und Privatanleger zur Verfügung steht. Damit treibt die EZB die Preise nach oben und damit die Zinsen nach unten – ein anhaltend gutes Umfeld für DAX-Aktien.

Übrigens: Günstig handeln können Sie bei der Online-Börse gettex. Hier finden Anleger mit ca. 100.000 Wertpapieren aus aller Welt das breite Produktspektrum einer echten Börse – ohne Entgelte und ohne Courtage.

Stimmung

Etliche Investoren stehen der vorherigen Rekordfahrt des DAX skeptisch gegenüber. Zuletzt hat die Deutsche Bank deutsche Aktien von „übergewichten“ auf „untergewichten“ abgestuft. Sollte die Hausse beim DAX weitergehen, könnten viele Investoren auf den fahrenden Zug aufspringen, woraufhin die Fahrt auf viel höhere Niveaus gehen könnte, als derzeit viele Anleger erwarten.

Die Verunsicherung der Investoren könnte zwar noch kurzfristig anhalten. Das fundamentale Umfeld für den DAX ist allerdings weiterhin gut – abgesehen von der hohen Bewertung. Daher könnte der Index wieder auf Rekordfahrt gehen, womit die Blase allerdings weiter aufgeblasen werden würde.