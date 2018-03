Steigender Handlungsdruck bei der EZB

Weltweit geht das größte geldpolitische Experiment der vergangenen 50 Jahre zu Ende. So bewerten Marktbeobachter derzeit das allmähliche Zurückfahren der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken. First Mover ist das Geldinstitut der größten Volkswirtschaft der Welt: Die US-Notenbank (Fed) setzt unter ihrem neuen Chef Jerome Powell die Strategie moderater Zinsanhebungen seiner Vorgängerin Janet Yellen fort. In der ersten Sitzung unter Powell hat die Fed nun den Leitzins um 0,25 Punkte auf einen Zielkorridor zwischen 1,50 und 1,75 erhöht. Zwar ist die Europäische Zentralbank (EZB) noch lange nicht soweit. Doch wächst auch hier der Handlungsdruck. Die Wirtschaftsweisen plädieren für ein rasches Ende der lockeren EZB-Geldpolitik. „Angesichts der guten konjunkturellen Lage im Euroraum und der wieder höheren Inflation ist die Einleitung eines Ausstiegs der EZB aus der expansiven Geldpolitik überfällig“, erklärte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch in seiner aktuellen Konjunkturprognose.Dafür dass die EZB bald an der Zinsschraube dreht, spricht zudem eine nicht ganz unwichtige Personalie: Die EU-Staats- und Regierungschefs werden beim EU-Gipfel voraussichtlich den bisherigen spanischen Wirtschaftsminister Luis de Guindos zum Vizepräsidenten der EZB ernennen. Und dies erhöht die Chancen für den amtierenden Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann im kommenden Jahr die Nachfolge des EZB-Chefs Mario Draghi anzutreten. Der Hintergedanke: Wenn der Vize-Präsident ein Spanier ist, und die EZB-Präsidenten der vergangenen Jahre aus den Niederlanden (Wim Duisenberg), Frankreich (Jean-Claude Trichet) und Italien (Mario Draghi) stammen, könnte jetzt ein Vertreter der größten Volkswirtschaft Europas an der Reihe sein. Dass Weidmann kein Freund der lockeren Geldpolitik ist und am liebsten für steigende Zinsen im Euroraum sorgen würde, ist kein Geheimnis.