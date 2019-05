Steigender Goldverbrauch – steigender Preis

Gold ist anders als andere Vermögenswerte, attraktiv für Anleger und für Verbraucher. Meist ist es Diversifizierungs- und langfristiges Anlageinstrument

Goldschmuck ist ein Statussymbol. Wachstumsphasen stützen Goldkäufe, ebenso wird vermehrt Gold in Technologie-Anwendungen verbaut. Unsicherheiten politischer Art und Risiken wie die schleichende Geldentwertung, die Papiergeldinflation der Notenbanken, erhöhen die Nachfrage nach dem edlen Metall, Stichwort "sicherer Hafen Gold".

Die Welt wird in 2019 geschätzte 4370 Tonnen Gold verbrauchen. In 2018 waren es noch 4364 Tonnen, Tendenz steigend also. Krisenherde gibt es genug, da könnte man sich fragen, warum der Goldpreis nicht höher ist. Die Antwort liegt vermutlich darin: Gold ist gar nicht so sehr ein Krisenmetall, natürlich auch, aber vielmehr eine Versicherung in Form einer Währung. Und einen Crash gab es 2018 nicht. Daher warten noch viele ab sich abzusichern mithilfe von Gold.

Physisches Gold ist nie schlecht, doch um mehr Rendite herauszuholen, lohnt sich ein Blick auf die Aktien von Goldgesellschaften. Für deren Erfolg ist nicht nur die Entwicklung des Rohstoffmarktes entscheidend, sondern unternehmensspezifische Faktoren. Denn diese sind wichtig für das erfolgreiche Fortkommen von Goldunternehmen, was dieses Investment dann auch spekulativer als physisches Gold macht.

Steppe Gold, ein Unternehmen, das in der Mongolei eine führende Goldgesellschaft werden will, ist eine Möglichkeit der Portfoliodiversifikation. Das Altan Tsaagan Ovoo-Goldprojekt, zu dem auch das neue hochgradige Mungu-Goldprojekt gehören wird, ist zu 100 Prozent im Alleineigentum von Steppe Gold. Das Projekt liegt sogar unter der Budgetplanung, die finanzielle Seite des Unternehmens ist gut und das Projekt steht kurz vor der Produktion. Der Phase-I-Bergbau ist abgeschlossen mit 230.000 Tonnen Erz bei einem gesamten geförderten Goldgehalt von 2,3 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

Ebenso gefällt eine Gesellschaft, die ihr Glück im Yukon sucht. Mit einer riesigen Liegenschaft über 439.000 Hektar und damit mehr als 40 Prozent des Whitegold-Bezirks, dürften die Aussichten für White Gold hervorragend sein. Das Explorationsprogramm 2019 soll 17.000 Meter Diamantbohrungen und 7.500 Meter RC (Reverse Circulation)-Bohrungen umfassen. Partner sind keine geringeren als Kinross Gold und Agnico Eagle.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/) und von Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd/).





