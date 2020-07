Steigender Goldpreis lockt Derivateanleger an

Der Goldpreis hat im frühen Handel bei 1.789 US-Dollar je Feinunze ein neues Jahreshoch erreicht. Die Stuttgarter Anleger setzen scheinbar auf einen weiter steigenden Goldpreis und kaufen einen Knock-out-Call auf das Edelmetall (WKN MC82L4). Das bisherige Allzeithoch bei Gold aus dem August 2011 rückt immer näher. Damals notierte die Feinunze bei über 1.800 US-Dollar.





Von einem Call-Optionsschein auf den Kreditkarten- und Onlinezahlungsanbieter Visa scheinen die Stuttgarter Anleger nicht genug zu kriegen (WKN MC9PMX). Der bereits seit Wochen mit am stärksten gehandelte Optionsschein wird auch heute rege gehandelt. Laut unserem Händler überwiegen heute in dem Call-Optionsschein tendenziell die Verkäufer. Die Visa-Aktie notiert mit 171,34 Euro heute geringfügig im negativen Bereich.Ein Call-Optionsschein (WKN DFJ6AE) auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta wird heute von den Derivateanlegern häufig gehandelt. Die Anleger kaufen den Call mehrheitlich. Bund und Länder wollen Varta Fördergelder für die Forschung und Entwicklung in Höhe von 300 Millionen Euro zuweisen. Die Varta-Aktie notiert heute 1,5% höher bei 104,10 Euro.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.