Steigende Unternehmensgewinne lassen weltweite Dividenden auf neuen Quartals-Rekordstand klettern

London (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund steigender Unternehmensgewinne erhöhten sich die globalen Ausschüttungen im 1. Quartal absolut um 10,2% auf USD 244,7 Milliarden. Dies geht aus dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index hervor, so die Experten von Janus Henderson Investors.

Dabei handele es sich um die höchste Summe, die jemals im 1. Quartal ausgeschüttet worden sei. Während Kanada und die USA neue Allzeitrekorde aufgestellt hätten, habe ein Viertel der im Index erfassten Länder die bisher höchsten Ausschüttungen in einem 1. Quartal vermeldet. Asien-Pazifik (ohne Japan) sei die einzige Region gewesen, die keinen Dividendenanstieg habe verbuchen können. Gründe dafür seien deutlich niedrigere Sonderzahlungen in Hongkong und Dividendenkürzungen in Australien gewesen. Der Janus Henderson Global Dividend Index habe das Quartal auf einem neuen Rekordstand von 174,2 beendet - demnach seien die weltweiten Ausschüttungen im vergangenen Jahr um fast drei Viertel höher als 2009 gewesen.

Die wichtigsten Fakten

- Die weltweiten Dividenden seien auf unbereinigter Basis um 10,2% auf USD 244,7 Milliarden gestiegen - ein Rekord für das erste Quartal

- Die Erwartungen seien auf Grund des schwächeren Dollars übertroffen worden; das um Währungsbewegungen, Sonderdividenden und andere Faktoren bereinigte Wachstum von 5,9% habe der Prognose von Janus Henderson entsprochen

- Kanada und die USA hätten neue Allzeitrekorde aufgestellt; ein Viertel aller Länder habe seine bisher höchsten Ausschüttungen in einem 1. Quartal vermeldet

- Asien-Pazifik (ohne Japan) sei die einzige Region mit niedrigeren Dividenden als im Vorjahr gewesen; Gründe dafür seien geringere Sonderzahlungen in Hongkong und Dividendenkürzungen in Australien gewesen

- Das um Währungseffekte bereinigte globale Dividendenwachstum für 2018 werde auf 6,0% geschätzt

- Janus Henderson habe angesichts des schwächeren US-Dollars seine Erwartungen an die Höhe der Auszahlungen auf 8,5% angehoben; das entspreche Ausschüttungen in einer Rekordhöhe von USD 1,358 Billionen

Das absolute Dividendenwachstum habe im 1. Quartal die Prognose von Janus Henderson übertroffen. Hauptgrund dafür sei gewesen, dass der US-Dollar im Laufe des Quartals kontinuierlich nachgegeben habe, sodass Zahlungen in anderen Währungen zu günstigeren Wechselkursen in US-Dollar umgerechnet worden seien.

Auf bereinigter Basis habe das Dividendenwachstum mit 5,9% exakt der Vorhersage von Janus Henderson entsprochen. Damit habe sich die positive Entwicklung des Jahres 2017 fortgesetzt.

Bedingt durch saisonale Verteilungsmuster habe Nordamerika im 1. Quartal einen besonders großen Anteil an den globalen Ausschüttungen. Das hänge damit zusammen, dass fast alle nordamerikanischen Unternehmen ihren Aktionären in jedem Quartal eine reguläre Dividende zahlen würden. In den USA habe das bereinigte Wachstum 7,6% betragen und die ausgeschüttete Summe von USD 113,0 Milliarden stelle einen Allzeitrekord dar.

Insgesamt hätten fast acht von zehn US-Unternehmen ihre Dividende gegenüber dem Vorjahr angehoben. Spitzenreiter seien Unternehmen in der Technologie-, Finanz- und Gesundheitsbranche gewesen. Kanada habe mit 13,8% das höchste Wachstum von allen Industriestaaten auf bereinigter Basis verzeichnet. Ausschüttungen in Höhe von USD 10,1 Milliarden hätten einen neuen Allzeitrekord dargestellt, sämtliche kanadischen Unternehmen im Index hätten ihre Ausschüttungen erhöht oder diese stabil gehalten.

In Europa würden vergleichsweise wenige Unternehmen ihre Dividenden im 1. Quartal ausschütten. Nachteilig habe sich auf das Ergebnis das schwächere Dividendenwachstum von Ölunternehmen und Schweizer Pharmakonzernen ausgewirkt, deren Anteil an den Ausschüttungen im 1. Quartal besonders groß sei. Einem bereinigten Wachstum von 3,9% habe ein tatsächlicher Anstieg der Ausschüttungen von 13,7% gegenübergestanden - Grund für diese Diskrepanz seien die festeren europäischen Währungen gewesen. In Japan hätten sich die Ausschüttungen auf währungseffektebereinigter Basis um 8,2% erhöht und eine Rekordhöhe für das 1. Quartal erreicht, während in den Schwellenländern Sonderzahlungen für Rückenwind gesorgt hätten.

Die asiatisch-pazifische Region (ohne Japan) habe im 1. Quartal das Schlusslicht gebildet. Um Wechselkurseffekte bereinigt seien die Ausschüttungen um 3,1% gefallen, wobei sich der Einbruch jedoch als temporär erweisen dürfte. Die meisten Unternehmen in Hongkong hätten ihre Ausschüttungen stabil gehalten oder sie leicht erhöht. Das unbereinigte Ergebnis sei allerdings durch deutlich niedrigere Sonderdividenden geschmälert worden. In Singapur seien die Ausschüttungen auf währungseffektebereinigter Basis in etwa auf Vorjahresniveau gewesen. In Australien hätten die Dividenden unter Kürzungen bei zwei Unternehmen gelitten, deren Ausschüttungen im 1. Quartal besonders entscheidend seien. Ansonsten seien dort jedoch auf breiter Front steigende Dividenden zu verzeichnen gewesen.

Janus Henderson halte an seiner Prognose fest, wonach das Dividendenwachstum auf bereinigter Basis in diesem Jahr um 6,0% steigen werde. Die Experten würden erwarten, dass alle Weltregionen zu diesem Anstieg beitragen würden. Aufgrund der Abschwächung des Dollars in den letzten Monaten hebe die Asset Management-Gesellschaft ihre Prognose für das unbereinigte Wachstum an. Für das Gesamtjahr rechne Janus Henderson nun mit einem Anstieg der absoluten Dividendenzahlungen um 8,5% auf USD 1,358 Billionen - das entspreche USD 10 Milliarden mehr gegenüber der Prognose im Januar.

Ben Lofthouse, Director of Global Equity Income bei Janus Henderson: "Das Jahr 2018 hat sehr gut begonnen. Die Konjunktur läuft auf Hochtouren und die Unternehmensgewinne steigen. Dadurch steht den Firmen mehr Geld für Ausschüttungen an ihre Aktionäre zur Verfügung. Das beschleunigte US-Dividendenwachstum im 1. Quartal könnte ein Frühindikator dafür sein, dass sich die Unternehmen sicher genug fühlen, um einen Teil der angehäuften Liquidität an ihre Aktionäre auszuschütten. Das kürzlich in den USA verabschiedete Steuerreformpaket könnte diesen Trend verstärken. In Europa ist das 2. Quartal ein sehr wichtiger Zeitraum für Dividendenzahlungen, in dem wesentlich mehr Branchen und Länder zum Ergebnis beitragen werden als im 1. Quartal. Der wirtschaftliche Aufschwung in Europa dürfte zu einem soliden Dividendenwachstum führen. In Australien wirkten sich spezifische Probleme bei Einzelwerten stärker auf das Ergebnis für das 1. Quartal aus als auf das Gesamtjahresergebnis, und auch für die Schwellenländer und Asien dürften die Aussichten positiv sein.

Wir sind zuversichtlich, dass die Anleger am Jahresende einen neuen Rekord für die globalen Dividenden feiern können." (Ausgabe vom 21.05.2018) (22.05.2018/ac/a/m)