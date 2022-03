Steigende Energiepreise bedrohen Vermögen

Russlands Überfall auf die Ukraine wird Folgen haben und dies für längere Zeit

Die Preise für Strom, Gas und Öl werden nochmals ansteigen und wohl für längere Zeit hoch bleiben und das von einem ohnehin hohen Niveau aus. Deutschland ist mit nahezu leeren Gasspeichern in den Winter gestartet. Dass sanktionstechnisch Russland vom globalen Zahlungssystem SWIFT jetzt ausgeschlossen wird, hat wirtschaftliche Folgen für die gesamte Weltwirtschaft, auch für Deutschland und Europa. Höhere Energiepreise führen zu Wachstumseinbußen, denn sie verursachen höhere Kosten für Unternehmen und eine Kaufkraftverringerung für die Privathaushalte. In dieser Gemengelage ist mit deutlichen Zinserhöhungen seitens der Europäischen Zentralbank kaum zu rechnen.





Für den einzelnen stellt sich umso dringender die Frage nach den richtigen Investments. Bei einem Aktien-Portfolio ist unbedingt auf eine möglichst breite Streuung zu achten. Auch sollte der Zeithorizont auf Langfristigkeit getimt sein. Goldaktien gehören auf jeden Fall dazu. In Euro gerechnet ist das Edelmetall auf ein Rekordhoch (1.767,33) gestiegen, in US-Dollar gerechnet steht dieses noch aus. In diesen turbulenten Zeiten sollte ein Goldpreis von mehr als 2.000 US-Dollar jedoch keine Überraschung sein. Da nicht nur die Energiepreise das Privatvermögen schmälern, sondern auch die Industriemetallpreise aufgrund des Kriegsgeschehens oben tendieren, sind Aktienwerte von Gesellschaften, die neben Gold auch Kupfer besitzen, sicher kein schlechtes Investment in diesen Zeiten.





Gold und Kupfer haben beispielsweise Torq Resources, Osisko Gold Royalties oder Denarius Metals. Letzte kontrollieren das Lomero-Gold-Kupfer-Projekt in Spanien, das Guia Antigua-Projekt in Kolumbien (enthält Gold und Silber) und das Zancudo-Goldprojekt, ebenfalls in Kolumbien. Torq Resources ist in Chile in Sachen Kupfer- und Goldexploration unterwegs und kümmert sich um drei Projekte (Santa Cecila, Margarita, Andrea). Osisko Gold Royalties verdient sein Geld mit Royalties und Streams. Im Jahr 2021 konnten Rekordeinnahmen verzeichnet werden.





