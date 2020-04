Steigende Cannabis-Nachfrage in Corona-Krise, Absatz steigt bis zu 90 Prozent

Cannabis-Nachfrage in den USA an 84 Prozent der Tage im März höher, als in Vormonaten

Rekordanstieg: Cannabis-Verkäufe verdoppelten sich am 16. März nahezu

Cannabis-Onlinehändler konstatiert in zweiter Märzwoche Nachfrageanstieg in Höhe von 66 Prozent gegenüber Vorwoche

Insbesondere der Anteil der Frauen unter den Cannabis-Käufern steigt stark an

Seit die Corona-Krise auch das Leben in den USA mehr und mehr lahmlegt, verdoppelt sich der dortige Cannabis-Absatz an einzelnen Tagen nahezu. So ging am 16. März in Kalifornien rund 90 Prozent mehr Marihuana über die Ladentheke, als in den Vormonaten. Zudem verzeichnen Cannabis-Unternehmen an 22 von 26 Tagen im März ein Absatzplus. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor.

Demnach erhöhte sich insbesondere ab der zweiten Märzwoche die Nachfrage - die Infografik zeigt auf, dass der Online-Händler „Weedmaps“ hier rund 66 Prozent mehr Kunden hatte, die Cannabis-Produkte abholten, als noch in der Vorwoche. Insbesondere der Anteil der Frauen unter den Cannabis-Käufern steigt seit der Ausweitung der Corona-Pandemie.

Unterdessen variiert das Kaufverhalten je nach Generation. Bei den sogenannten Babyboomern verringerte sich der Anteil der Marihuana-Käufe sogar um 2,1 Prozent. Ganz anders bei den Jüngsten, der Generation Z: bei den zwischen 1997 und 2012 Geborenen fällt der Anstieg der Käufe mit 42,1 Prozent von allen Generationen am stärksten aus.

„Obgleich das Coronavirus die Cannabis-Nachfrage befeuert, scheinen börsennotierte Konzerne der Branche noch nicht davon zu profitieren“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Diese erlitten mitunter erhebliche Kurseinbußen. Doch zumindest Konsumenten scheinen nichts befürchten zu müssen: Aufgrund Überproduktionen in der Vergangenheit sind Lieferengpässe unwahrscheinlich."



