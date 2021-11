State Bank of India: Nicht zu bremsen

von Manfred Ries

State Bank of India (Wochenchart): Break out über 60er-Marke erfolgreich verlaufen.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 3. November 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen im Monat November! Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Monatsbeginn hin einen Blick wert: die …

… Emerging Markets – Heute greife ich noch einmal das Thema Indien auf: es geht um den Blue Chip State Bank of India (WKN: 903136). »Bahn frei!«, so das Motto bei diesem Emerging-Markets-Wert. Zur Wochenmitte hin kam es zu einer regelrechten Kursrallye, die den Titel schwungvoll über die 60-Euromarke nach oben katapultierte.

Die State Bank of India hatte ich Ihnen bereits am 21. Mai positiv vorgestellt und auf einen Break out über die 50-Euromarke spekuliert. Kurs damals: 45,40 EUR. Kurs aktuell: 62,50 EUR. Ergebnis: ~38 Prozent Gewinn seit meiner letzten Besprechung. Das zeigt die ungeheure Kraft der Emerging-Markets-Titel! Insbesondere jener Regionen, die nach dem Corona-Lockdown zu neuem Leben erwachen. Indien gehört dazu. Aber auch Argentinien, die ihre Landesgrenzen nun wieder für Touristen öffnen. Aber zurück nach Indien.

Wie geht es weiter? Die Kurse fangen langsam an, sich heiß zu laufen. Andererseits erscheinen diese im Bereich ~50 EUR als relativ solide unterstützt. Nach oben hin wird die Luft zunehmend dünn; spätestens ~70 EUR ist mit flottem Gegenwind gen Norden zu rechnen. Waren Sie bei der State Bank of India bei meiner Besprechung mit dabei? Dann passen Sie jetzt schleunigst Ihren Stop-Losskurs nach oben hin an! Mindestens auf Höhe Ihres Einstiegskurses!! Ich halte Sie auf dem Laufenden.

Die State Bank of India ist mit 100 Millionen Kunden und fast 10.000 Filialen die größte Geschäftsbank in Indien und Mitglied des Aktienindex BSE Sensex. Die State Bank of India am Mittwoch, 3. November 2021 an der Börse in Frankfurt: 62,50 EUR (+5,9%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.