State Bank of India: Auf dem Sprung

Freitag, 21. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin einmal mehr interessant: die …

…EMERGING MARKETS – etwa die Notierung der indischen State Bank of India GDR (WKN: 903136). die am Freitag am Börsenplatz Frankfurt mit einem Plus von 5,1% auf sich aufmerksam machten. Erstaunlich, angesichts der dramatischen Corona-Situation in Indien. Möglicherweise blickt die Börse ja wieder nach vorne? Wäre ja nicht das erste Mal! Fakt ist: Ein langfristiger Abwärtstrend bei der State Bank of India konnte im laufenden Monat nachhaltig nach oben durchbrochen werden. Nun stehen die Notierungen kurz vor einer entscheidenden Hürde: der Kursmarke ~48,27 EUR. Obiges Chartbild zeigt diese Schlüsselmarke, die sich bis ins Jahr 2015 zurückverfolgen lässt. Gelingt der Break out nach oben? Mein nachfolgendes Kursziel würde ich für diesen Fall in den Bereich ~70/80 EUR ansetzen. Kurse, wie sie letztmalig 2014 erreicht wurden. Wie gesagt: Auf EUR-Basis; sprich: kursbereinigt. Andererseits erscheint mir dieser indische Blue Chip im Bereich ~34/36 EUR als relativ solide unterstützt.

Die State Bank of India ist mit 100 Millionen Kunden und fast 10.000 Filialen die größte Geschäftsbank in Indien und Mitglied des Aktienindex BSE Sensex. Die Papiere sind natürlich ein heißes Eisen, das ist klar; dies auch im Hinblick auf die Umsätze. Etwaige Orders sollten deshalb ausschließlich mit Limit-Angabe versehen werden. Ein spekulatives Gefährt eben. Aber gerade das macht doch den Reiz der Emerging Markets aus – ich liebe sie!

Indien: Für mich einer der spannendsten Regionen im asiatischen Raum überhaupt! Sollte sich das Alltagsleben dort wieder normalisieren, erscheint mir die Börse in Mumbay als einer jener Märkte, die ein enormes Wachstumspotenzial in sich bergen. „Noch immer!“, bin ich geneigt zu rufen. Denn der indische Markt zeigt sich – trotz Corona- und Wirtschaftskrise – extrem fest. So legte der BSE Sensex am Freitag auf 50.540 Punkte (+2%) zu. Der BSE Sensex führt die 30 größten Unternehmen auf, die an der Börse in Mumbai (früher: Bombay) gehandelt werden. Der DBIX India Kursindex auf EUR-Basis (WKN: A0C4CC) stieg ebenfalls um 2% und kostet damit wieder so viel, wie letztmalig im vergangenen März.

Übrigens: der indische Markt lässt sich auch sehr gut mittels eines Exchange Traded Fund (ETF) abbilden! Das aber ist Stoff für eine andere Geschichte …

Bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pfingstzeit und geruhsame Tage!

