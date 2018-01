Der Startschuss für die US-Bilanzsaison ist gefallen

Am vergangenen Freitag ist mit den ersten Geschäftsberichten aus den USA der Startschuss für die neue Bilanzsaison gefallen. Nun müssen die Zahlen des 4. Quartals 2017 beweisen, dass der deutliche Kursanstieg am Aktienmarkt gerechtfertigt ist und entsprechend die hohen Erwartungen an die Unternehmen erfüllt werden.

Zweistelliges Gewinnwachstum im 4. Quartal?

Aktuell rechnen die Analysten im S&P 500 mit einem Gewinnwachstum von 10,5 % (siehe folgende Grafik, neben dem Gesamtgewinn sind hier auch die einzelnen Branchen dargestellt) und einem Umsatzwachstum von 6,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Im 1. Quartal 2017 lag der Anstieg der Gewinne der S&P 500-Unternehmen noch bei +14 %. Im folgenden Quartalen ließen die Zahlen bereits etwas nach und verringerten sich auf +10 % im 2. Quartal und nur noch +6,4 % im 3. Quartal. Falls die erwarteten 10,5 % Gewinnwachstum im 4. Quartal bestätigt werden, würde für das Gesamtjahr 2017 ein Gewinnwachstum von +9,5 % zu Buche stehen (beim Umsatz +6,2 %).

Damit wäre auch die abnehmende Wachstumsdynamik, die sich noch vor einigen Wochen anbahnte (siehe zum Beispiel Börse-Intern vom 15.11.2017), vorerst beendet. Dies war jedoch schon zu erwarten. Denn wir bereits hier in der Börse-Intern berichteten, wurden die Unternehmensergebnisse im 3. Quartal 2017 durch milliardenschwere Schäden während der Hurrikansaison im Spätsommer in Mitleidenschaft gezogen. Darauf folgten die entsprechenden Aufholeffekte.

Auch 2018 werden große Gewinne eingefahren

Und der Trend zeigt für die kommenden Quartale ebenfalls nach oben. So rechnet aufgrund der US-Steuerreform mit einem anhaltenden Gewinnwachstum. Die dazugehörigen Analystenerwartungen für das Jahr 2018 sehen aktuell wie folgt aus (jeweils im Vergleich zum Vorjahreszeitraum):



Diese Zahlen sind außerordentlich gut. Es verwundert also nicht, dass die Analysten für den S&P 500 in 2018 einen weiteren Anstieg um 8,3 % auf 2.895,68 Punkte erwarten.

Gewinnwachstum kommt nicht hinterher

An dieser Kursprognose ist jedoch zu zweifeln. Schließlich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 bereits bei 18,4 und der Index verläuft deutlich oberhalb des Gewinnwachstums (siehe folgender Chart).

Zumal die Gewinnprognosen der Analysten regelmäßig im Zeitablauf noch nach unten korrigiert werden. Wenn das auch diesmal der Fall sein sollte, dürfte das tatsächliche Gewinnwachstum in 2018 also wahrscheinlich niedriger ausfallen, als die bislang erwarteten 13,1 %. Wenn der S&P 500 weiter zulegt, würde dies demnach dazu führen, dass die Schere zwischen Gewinnentwicklung und Kursentwicklung noch länger weit geöffnet bleibt.

Fazit

Mit Enttäuschungen muss man im Rahmen der Berichtssaison zum 4. Quartal 2017 nicht unbedingt rechnen. Falls es doch welche geben sollte, dürften sich diese in herben Abschlägen beim jeweiligen Aktienkurs bemerkbar machen. Schließlich sind die Kurse bereits weit vorgelaufen und es wurde damit schon einiges an Gewinnwachstum eingepreist. Wenn die Erwartungen an die Unternehmenszahlen bestätigt oder sogar noch übertroffen werden, kann sich der Aufwärtstrend selbst nach den bisherigen Kursgewinnen noch weiter fortsetzen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage

Ihr

Sven Weisenhaus

