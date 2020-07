Startschuss für Adidas?

Der fulminante Kursgewinn des Jahres 2019 wurde von einem guten Start in das Jahr 2020 bestätigt. Die Dynamik wurde dann durch Covid19 zum Erliegen gebracht, was im Sell Off mündete. Es spricht nichts dagegen, dass Adidas nach dem "Sieg" gegen das Coronavirus bereits erreichte Niveaus erreicht. Die Marktteilnehmer sollten das Ende der Pandemie antizipieren.

Nach gutem Start in das Jahr 2020 kommt der Großteil der Geschäftstätigkeit von Adidas

durch das Coronavirus zum Erliegen. Der CEO Kasper Rorsted versuchte ab diesem Zeitpunkt betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber für die Publicity von Adidas suboptimal, den Konzern durch die Krise zu manövrieren. Aus der Perspektive so mancher Moralapostel reihte sich im Management ein Fehler an den nächsten. Es begann mit der Ankündigung, die Miete für die Läden auszusetzen. Es folgte die Sicherung eines öffentlichen KfW-Kredits über 2,4 Milliarden Euro und endet mit Fehlsteuerungen in der US-Rassismus-Debatte. Wenn sich der Fokus der Öffentlichkeit wieder wegverlagert, wird für die Aktionäre ein so hoher Firmenwert bleiben, der in Anbetracht der Schwierigkeiten zu erreichen war.

.

Zum Chart

.

Die Performance der Adidas-Aktie fiel im Bezug zur Benchmark Dax auf Jahressicht um 15 % schlechter aus. Dies mag daran liegen, dass das Jahr davor (2019) ein fulminantes Jahr für den Sportartikel-Konzern war. Es spricht nichts dagegen, dass Adidas wieder diese Vorkrisen-Dynamik erreicht und beim Kurs zu alten Höhen aufschließt. Bis zum Widerstand bei 290 Euro hat der Wert noch 20 % Potenzial. Wie schnell diese Lücke geschlossen wird, hängt auch für Adidas in erster Linie vom globalen Kampf gegen das Covid-19 Virus ab. Ende des Q1 2020 waren 70 % der Stores weltweit geschlossen und der Zuwachs im E-Commerce von 55 % im März konnte erwartungsgemäß den Rückgang nicht kompensieren. Unter dem Strich blieb ein Umsatzminus im Q1 von 19 %. Wie auch die bekannten Indizes konnte Adidas ab Mitte März einen Aufwärtstrend ausbilden, der noch immer intakt ist. Aktuell hat der Kursverlauf die untere Begrenzung tangiert und bewegt sich in Richtung Widerstand bei 254,87 Euro nach oben. Die Kurschance überwiegt auf der Long-Seite, nachdem die Lücke auf 290 Euro wahrscheinlich heuer geschlossen wird.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 254,87 // 290,00 Euro Unterstützungen: 221,25 // 193,08 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HW0SJP) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Adidas erwarten, überproportional mit einem Hebel von 8 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 12 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 222,50 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,13 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1, nachdem das Kursziel bei 5,88 Euro liegt (270,00 Euro beim Basiswert).

Strategie für steigende Kurse WKN: HW0SJP

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,02 - 3,03 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 212,51 Euro

Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 212,51 Euro

akt. Kurs Basiswert: 241,40 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 5,88 Euro Hebel: 8

Kurschance: + 94 Prozent Quelle: UniCredit

