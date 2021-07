Startschuss der Berichtssaison

1. Telefónica Deutschland (WKN A1J5RX)

Die meisten Preisfeststellungen in Stuttgart finden am Morgen in der Aktie von Telefónica Deutschland statt. Unlängst senkte die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für den Telekommunikationskonzern von 3,10 auf 2,70 Euro. Aktuell notiert die Aktie, die heute rund 2% zulegen kann, knapp unter der Marke von 2,50 Euro.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere von BioNTech. Wie verschiedene Medien berichten, kaufen mehrere Taiwanische Großkonzerne bis zu 10 Millionen Impfdosen des Mainzer Herstellers, um diese an die eigene Bevölkerung zu spenden. BioNTech-Papiere notieren am Vormittag nahezu unverändert.



3. HeidelbergCement​ (WKN 604700)

Hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler auch in den Papieren des DAX-Konzerns HeidelbergCement. Vor der Vorlage der Quartalszahlen am Ende des Monats zeigt sich der Großteil der Analysten positiv und stuft die Aktie zum Kauf (6-mal) oder als haltesnwert (5-mal) ein. Verkaufsempfehlungen sucht man indes aktuell vergeblich.