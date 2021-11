Starkes Kaufsignal bei Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Startet die nächste Rally-Stufe?

von Stephan Feuerstein - 19.11.2021, 08:06 Uhr

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 26. November. An diesem Tag gehen die Umsätze bei den Online-Händlern steil nach oben. Davon sollte auch der "Platzhirsch" Amazon profitieren, der bereits im Vorfeld erste Kaufsignale erkennen lässt. Startet damit eine weitere, kräftige Rally-Stufe?

Für den Online-Handel stehen die schönsten Wochen des Jahres bevor. Beginnend mit dem "Black Friday", der in diesem Jahr auf den 26. November fällt, startet die "Verkaufssaison", die erst Ende des Jahres ihren Ausklang findet. Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit gehen die Umsätze bei Amazon deutlich nach oben und bescheren dem Unternehmen regelmäßig üppige Gewinne. Daran dürfte sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Mit der vierten Welle der Corona-Pandemie dürfte ein Großteil der Weihnachtsgeschenke erneut online erworben werden, was dem Titel in die Karten spielt. Allerdings ist Amazon mittlerweile deutlich mehr als nur ein reines Online-Verkaufshaus. So hat man beispielsweise auch ein Standbein beim "Cloud-Computing" gesetzt. So möchte Amazons Cloudtochter AWS mehr maßgeschneiderte Produkte für Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Automobil- und die Telekombranche anbieten. Damit greift AWS Konkurrenten wie Microsoft oder Alphabet an, die solche Lösungen bereits anbieten. Da dieses Geschäftsfeld sehr lukrativ ist, darf man auf den Fortschritt von Amazon in diesem Segment gespannt sein.



Zum Chart



Die Aktie des bekannten Online-Versandhauses bewegt sich seit dem Sommer des vergangenen Jahres in einer breiten Seitwärtstendenz. Mit dieser wurde nach oben hin der Bereich um 3.600 US-Dollar in den letzten Monaten mehrfach als Widerstand bestätigt. Zwar gab es im Juli einen kleinen Ausbruch bis knapp unter die Marke von 3.800 US-Dollar, hier fehlten dann aber weitere Anschlusskäufe, um den Titel weiter nach oben zu befördern. In dieser Woche ist dem Kurs nun erneut der Ausbruch über die Widerstandszone um 3.600 US-Dollar gelungen. Da die Aktie zuvor nicht mehr bis an den unteren Rand der Seitwärtsphase bei rund 2.900 US-Dollar zurückgefallen war, sondern vielmehr bereits bei rund 3.200 US-Dollar wieder nach oben drehen konnte, spricht für Kursstärke. Diese könnte den Titel in der für Amazon besten Zeit des Jahrs auf historisches Kursneuland nach oben treiben. In diesem Fall sollte rasch die runde Zahl von 4.000 US-Dollar in Angriff genommen werden. Auf Sicht der kommenden Monate sollte auch dieser Bereich klar überwunden werden, womit sich dann eine Zielregion um 4.600 US-Dollar ergibt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3.707 // 3.770 US-Dollar Unterstützungen: 3.600 // 3.450 // 3.295 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Amazon-Aktie bis auf 4.600 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA4G7X) überproportional profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 30 Prozent und dem Ziel bei 4.600 US-Dollar (7,55 Euro beim Optionsschein) bis zum 16.12.2022 ist eine Rendite von rund 120 Prozent zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 3.430 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 28% beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 4,5 zu 1, wenn bei 3.430 US-Dollar (2,37 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA4G7X

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,30 - 3,33 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 3.900 US-Dollar

Basiswert: Amazon



akt. Kurs Basiswert: 3.672,34 US-Dollar Laufzeit: 16.12.2022

Kursziel: 7,55 Euro Omega: 4,84

Kurschance: + 120 Prozent Quelle: Morgan Stanley

