Starker Turnaround: „Buy on bad news“ bei Nvidia

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Umgang der Marktteilnehmer mit enttäuschenden Nachrichten ist ein gutes Indiz dafür, in welcher Phase sich die Börsen gerade befinden.

Quelle: wikifolio.com

Hätte der Grafikchipspezialist Nvidia vor einem halben Jahr mit einer Umsatzprognose unter den Markterwartungen gelegen, hätte das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Kursrutsch zur Folge gehabt. Schließlich war die Aktie damals bei Kursen von fast 350 US-Dollar noch recht ambitioniert bewertet und das Unternehmen hatte zuvor immer nur positiv überrascht.

Doch die Enttäuschung kam erst vergangene Woche, als die Anteilsscheine nur noch halb so viel wert waren. Im laufenden Quartal (von Mai bis Juli) sieht Nvidia weniger Umsatz als bislang erwartet. Jetzt sollen es 7,94 bis 8,26 Milliarden werden, die Analysten waren bis dahin im Schnitt von einem Umsatz von 8,44 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Die Aktie gab zunächst kräftig nach, als diese Zahlen am Mittwochabend nach US-Handelsende veröffentlicht wurden. Doch am Donnerstag im regulären Handel ging es für das Nvidia-Papier schon wieder deutlich nach oben.

Viel Cash, DAX und Nvidia

Auch die Mehrheit der wikifolio-Trader hat das ausgebombte Niveau zuletzt als günstige Einstiegschance betrachtet. Mit 364 Trades und 231 Käufen (63 Prozent) war Nvidia in den vergangenen sieben Tagen die am häufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com. Zugeschlagen hat zum Beispiel Martin Winter (twconline), der für sein Anfang 2013 eröffnetes wikifolio Trend und Momentum nach den Zahlen in zwei Tranchen eine Position bei dem Chip-Giganten aufgebaut hat. Mit einem Depotanteil von sechs Prozent ist Nvidia die zweitgrößte Position hinter einem klassischen DAX-ETF.

Ansonsten ist das Portfolio mit einer Cash-Quote von 65 Prozent zurzeit betont defensiv ausgerichtet. Bei der Höhe der Investition orientiert sich der Trader an den 100-Tage-Gleitenden-Durchschnitten der Aktienindizes und der Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimaindex. Zudem geht er immer mal wieder News- und Momentum-Trades sein. Zu einer dieser Kategorien dürfte auch die Position bei Nvidia gehören. Bislang ist Winter mit seiner Strategie gut gefahren. Bei einem maximalen Verlust von nur 19 Prozent konnte eine Wertsteigerung von 193 Prozent oder durchschnittlich 12,3 Prozent pro Jahr erzielt werden.

+191,8 % seit 17.02.2013

+1,4 % 1 Jahr

0,69× Risiko-Faktor

EUR 605.959,33 investiertes Kapital

twconline DE000LS9AUU1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar201420162018202020220100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +12,3 % „Hochprofitabel und für die Zukunft gut aufgestellt“

Ramon Bauerfeind (BaRaInvest) war zwar diesmal nicht auf der Käuferseite zu finden, von seiner bereits im Februar für das wikifolio Zukunftsinvestment aufgebauten Position bei Nvidia ist er aber nach wie vor überzeugt. Das belegt sein Kommentar nach Zahlen und Ausblick des Unternehmens: „Die Entwicklung sollte man, meiner Meinung nach, nicht überbewerten. Nvidia ist nach wie vor Marktführer bei Grafikprozessoren und Chips. Diese Branche wird auch in den nächsten Jahren boomen und es wird kein Weg an Nvidia vorbeiführen. Die aktuelle Korrektur der Umsatzprognose ist nur dem derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Geschehen geschuldet. Das Unternehmen selbst ist hochprofitabel und auch für die Zukunft gut aufgestellt. Ich gehe davon aus, dass sich der Kurs erholen und dann auch weiter steigen wird.“

Der Trader sucht für sein wikifolio nach Aktien von Firmen, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum bieten. Dieser Ansatz bescherte ihm in den vergangenen gut zwei Jahren eine Performance von 84 Prozent bei einem Maximalverlust von 28 Prozent.

+81,8 % seit 06.04.2020

+2,8 % 1 Jahr

0,75× Risiko-Faktor

EUR 8.726,90 investiertes Kapital

BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jul 20Jan 21Jul 21Jan 22501001500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 32,6 Prozent Alle wikifolios mit Nvidia im Depot!

Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.