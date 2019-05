Starker Silberbedarf

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Silbernachfrage war 2018 hoch und das Angebot geht zurück. Doch preislich hinkt das Edelmetall noch hinterher

Im vergangenen Jahr markierte der Silberbedarf ein Dreijahreshoch (World Silver Survey). Gleichzeitig ging das Angebot an Silber um 2,7 Prozent zurück. So verzeichnete der physische Markt ein Defizit von rund 29 Millionen Unzen. Besonders Silberbarren waren heiß begehrt. Doch der Silberpreis ging leider nicht nach oben. Er wurde ein Opfer einer schwacher Investitionsnachfrage und einem schwachen Handel mit Silberpapieren (vor allem der Silber-Futures-Markt).

Nachdem in sechs der letzten zehn Jahre ein physisches Defizit beim Silber geherrscht hatte, sollte der Silberpreis anspringen. Denn die Nachfrage steht weiterhin auf gesunden Beinen. Schmuck und Silberwaren sind ebenso wie Münzen und Barren gefragt. Die industrielle Nachfrage nach dem Edelmetall zeigt sich seit Jahren stabil. Und sie wächst in der Photovoltaik-Branche weiter an. Eine größere Nachfrage wird aus dem Elektromobilitätsbereich und der Solarenergie erwartet. Eine zunehmende Zahl von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen wird für einen steigenden Silberabsatz sorgen.

Auch ein Blick auf Indien, den weltweit größten Verbraucher von Silberschmuck und Silberwaren, ist im Zusammenhang mit dem zukünftigen Silberpreis wichtig. In 2018 hat Indien rund 36 Prozent mehr Silber importiert als in 2017, Silber können sich viel mehr Inder leisten als das Gold. Und Festivals sowie die Hochzeitssaison stehen auch in diesem Jahr wieder an in Indien.

Über einen endlich steigenden Silberpreis würden sich Silberfans genauso freuen wie Silberunternehmen wie etwa Endeavour Silver oder MAG Silver.

Endeavour Silver produzierte auf seinen vier Minen in Mexiko zirka 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent in den ersten drei Monaten 2019. Das Bohrprogramm bei der Bolañitos-Mine brachte dieses Jahr bereits hochgradige Silber- und Goldabschnitte (bis zu 348 Gramm Silber und 18,30 Gramm Gold pro Tonne Gestein). Daneben unterhält Endeavour Silver diverse Projekte in Mexiko und Chile.

MAG Silver hat zusammen mit seinem Partner Fresnillo die gemeinsame formelle Genehmigung des Juanicipio-Projekts, gelegen in Mexiko, erhalten. Dieser "Meilenstein", wie es CEO und President George Paspalas nennt, bedeutet Sicherheit auf dem Weg zum Produzenten.

