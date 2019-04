Starker Golddistrikt

Wasser ist für den Abbau von Gold extrem wichtig. Besitzt ein Goldsucher keine Wasser-Lizenzen, kann er aufgeben. Zu den Unternehmen, die sich Wasser-Rechte in Kanada sichern konnten, gehört GoldMining

Type B Water Licenses oder Type A Land Use Permit – für diese zwei Bezeichnungen legen sich die Mannschaften vieler Goldunternehmen mächtig in die Riemen. Denn ohne die Wasser-Rechte oder die Lizenz auf dem Gebiet arbeiten zu können, bleibt das gefundene oder zumindest dort vermutete Edelmetall im Boden. Kanada beziehungsweise die einzelnen Provinzen der Nordamerikaner stellen da keine Ausnahme dar. Wer von den Behörden grünes Licht erhält, kann sich nicht nur freuen, sondern auch die Aktionäre besitzen größere Chancen auf Kursgewinne.





GoldMining ist ein solches Unternehmen, das jüngst diese Type B-Lizenz beziehungsweise Type A-Erlaubnis bekommen hat. Dies betrifft das Yellowknife-Projekt im Norden der kanadischen Provinz North West Territories. Immerhin weist GoldMining für dieses Projekt 1,1 Millionen Unzen Gold-Ressourcen (measured and indicated) aus. Wobei der durchschnittliche Goldgehalt je Tonne Gestein bei 2,33 Gramm liegt. Insbesondere die Möglichkeit nun Straßen zu bauen und das Projekt weiter zu erschließen ist ein großer Vorteil der Genehmigungen. Yellowknife stellt für GoldMining jedoch nur einen Teil seiner Projekte in Nord- und Südamerika dar. Diese reichen von Brasilien über Kolumbien und Peru bis Alaska.





Etwas südlich der Yellowknife-Liegenschaft von GoldMining besitzt TerraX Minerals das Yellowknife City-Goldprojekt. Interessant an diesem Golddistrikt ist, dass dort bereits produzierende Goldminen, Giant und Con, erfolgreich waren. In der Giant-Mine wurden 8,1 Millionen und in der Con-Mine 6,1 Millionen Unzen Gold gefördert. Das bedeutet auch für TerraX Minerals gute Chancen eine weitere erfolgreiche Goldmine in diesem Golddistrikt aufbauen zu können.





