- von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Jüngster Kurstreiber für den Euro ist das Treffen von Top-Vertretern der Notenbanken am vergangenen Wochenende in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Einige Investoren hatten darauf gesetzt, dass EZB-Präsident Mario Draghi versuchen würde, verbal gegen den jüngsten Anstieg der Gemeinschaftswährung vorzugehen. Doch das tat er nicht, so dass einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Auch von Janet Yellen, Präsidentin der US-Notenbank, waren keine neuen Informationen zur Geldpolitik zu bekommen. Entsprechend enttäuscht zeigten sich die Börsianer. Der Euro notiert aktuell bei 1,1935 US-Dollar.

Dadurch werden viele exportorientierte Werte aus dem DAX eingebremst. Das deutsche Börsenbarometer notiert zur Stunde bei 12.155 Punkten mit 0,1 Prozent im Minus. Im Tief lag der Kurs heute schon mal bei 12.064 Zählern.

"Harvey" wütet in Texas

Mit der Hochstufung des Sturms “Harvey” zu einem Hurrikan vor der Küste von Texas geraten dort wichtige Förderanlagen in Gefahr. Einige Raffinerien sollen bereits geschlossen worden sein. Rund die Hälfte aller Raffinerie-Kapazitäten der USA konzentriert sich auf den Bereich zwischen Alabama und Texas. Daher könnten mögliche Beschädigungen durch "Harvey" deutliche Auswirkungen haben. Zudem haben erste Unternehmen Förderplattformen im Golf von Mexiko evakuiert und die Produktion gedrosselt. Dies führte zunächst zu steigenden Benzinpreisen in den USA.

Die gesamten versicherten Schäden durch "Harvey" könnten Experten zufolge in ähnliche Höhen wachsen wie im Jahr 2005, als der Hurrikan “Katrina” in den US-Bundesstaaten Louisiana und Mississippi wütete. Damals waren es 15 Milliarden US-Dollar. Deshalb geraten die Versicherungswerte Allianz, Hannover Rück und Münchener Rück unter Druck.

EUWAX SENTIMENT

Der Euwax-Sentiment-Index zeigte sich am frühen Nachmittag im negativen Bereich. In dieser Phase setzte die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger mit Hebelprodukten auf fallende Notierungen des DAX.

TRENDS IM HANDEL

Calls auf Tencent und Activision Blizzard weiter gesucht

Anleger setzen mit Knock-out-Calls auf steigenden Goldpreis

An der Euwax waren heute verstärkt Knock-out-Calls auf Gold und Knock-out-Puts auf die Aktien von AMD gesucht. Händlern zufolge seien hierfür vor allem die Empfehlungen von Börsenbriefen verantwortlich.

Rege gehandelt wurde auch mit Knock-out-Calls auf die Ölsorte Brent, ohne dass hierbei ein klarer Trend feststellbar war.

Investoren kauften erneut Call-Optionsscheine auf Tencent sowie Activision Blizzard.

Beim Handel mit Calls auf Alibaba war dagegen kein eindeutiger Trend zu erkennen.