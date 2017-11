Starker Euro bremst DAX aus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex muss am Donnerstag zeitweise die psychologische Schwelle von 13.000 Zählern abgeben. Eine außerordentliche starke europäische Gemeinschaftswährung mit einem Status Quo von über 1,18 US- Dollar lastet auf dem Frankfurter Börsenbarometer. Der zinspolitische Fahrplan der Notenbank Fed ist aktuell nicht kalkulierbar. Die daraus resultierende Unsicherheit lastet auf dem US- Dollar. Starke EU- Verbraucherdaten beflügelten ebenfalls die Kursrally des Währungspaares EUR/USD.

Aufgrund des heutigen Thanksgiving- Tages in den USA, fehlen folgerichtig die Impulse aus Übersee. Der DAX könnte sich vorerst rund um 13.000 Punkte wohlfühlen und aufhalten.