Starker Euro belastet den DAX

Berichte über geheime Absprachen der großen Automobilhersteller zum Ende der letzten Handelswoche drückten den DAX noch einmal kräftig ins Minus. Wir sind dennoch der Meinung, dass man beim DAX eine Zwischenerholung einplanen und daher aus mittelfristigen DAX-Short Positionen Gewinne mitnehmen sollte. Auch Seitwärtsprodukte wie die Inlinerundhalten wir aktuell für vielversprechend. Aber auch der starke Euro belastet den DAX aktuell. Wir sind für den Euro jedoch weiterhin short und rechnen kurzfristig mit einer Gegenbewegung der Bären. Mittelfristig dürfte der Euro weiter seitwärts über 1,10 USD tendieren.

In unsere ISIN-Liste haben wir frisch den Inliner DM2CRR auf EUR/Dollar aufgenommen (Barriere 1,00 – 1,20). Etwas riskanter, aber auch mit deutlich höherer Renditechance, ist das Papier DM2CR4. Hier ist die obere Barriere allerdings schon zum Greifen nahe (1,18 USD).

Für die stark exportabhängige deutsche Wirtschaft ist ein zu starker Euro nicht sonderlich erstrebenswert, da sich deutsche Produkte im Ausland verteuern. Im Moment blicken daher – wieder einmal – viele Unternehmen und Investoren gespannnt auf Mario Draghi. Wir schauen uns dazu die Analyse von Martin Huber für die Börse München an.

Euro-Stärke belastet europäische Leitindizes

Aus Sorge vor einer zu klaren Aussage Mario Draghis in Richtung einer weniger expansiven Geldpolitik, waren europäische Anleger zu Beginn der letzten Woche merklich zurückhaltend. Der erwartete Richtungswechsel der EZB dürfte auch für die wieder an Fahrt aufgenommene Euro-Stärke verantwortlich sein – der Euro verteuerte sich letzte Woche um rund 1,5 Prozent gegenüber dem US-Dollar auf über 1,16. Diese Stärke belastete die gesamte Woche die Stimmung vieler Investoren: Mit einem deutlichen Minus beendeten die wichtigsten europäischen Leitindizes die Handelswoche.

Konstante Entwicklung der Rentenmärkte

Letzte Woche blickten Anleger vor allem auf die Worte des EZB-Präsidenten Mario Draghi am Donnerstag in Jackson Hole: Erwartungsgemäß wurden keine Veränderungen an der aktuellen Geldpolitik vorgenommen. Außerdem bestätigte er, das monatliche Ankaufsvolumen von 60 Mrd. Euro bis zum Ende des Jahres fortzuführen. Seine Tonalität zur EWU-Konjunktur war weiterhin leicht positiv, auf einen Hinweis in Bezug auf das weitere Vorgehen in den nächsten Monaten mussten Anleger allerdings verzichten. Diese unveränderte Positionierung dürfte zum Ende der Woche für die konstante Entwicklung der Rentenmärkte verantwortlich gewesen sein: 2-jährige Bundesanleihen rentierten bei -0,64 Prozent, 10-jährige fast unverändert bei 0,54 Prozent. Auch an den Rentenmärkten in den USA gab es kaum Veränderung.

Sinkende Inflationsraten

Die für Juni veröffentlichen US-Makrodaten waren durchwachsen. Während die Einzelhandelsumsätze den zweiten Rückgang in Folge in Kauf nehmen mussten, konnte die Industrieproduktion um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zulegen. Die Verbraucherpreise blieben konstant, wodurch die Inflationsrate um 0,3 Prozent fiel und nun mit 1,6 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober letzten Jahres steht. Druck nach unten ging dabei vor allem von den insgesamt fallenden Energiepreisen aus – so auch in Europa, hier ist die Inflationsrate ebenfalls erwartungsgemäß auf 1,3 Prozent gesunken. Indes können aktuelle Wirtschaftsdaten in China überzeugen und die zurückgefundene Stärke weiter ausbauen: So präsentierte sich das BIP für das zweite Quartal im Vorjahresvergleich mit einem starken Zuwachs von 6,9 Prozent und konnte die Erwartungen der Analysten hiermit sogar leicht übertreffen.

