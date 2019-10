Starke Zahlen voraus: Canaccord hebt Barrick-Kursziel deutlich an

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Einem Bericht der kanadischen Globe and Mail zufolge erwarten die Analysten von Canaccord Genuity erheblich stärkere Ergebnisse zum dritten Quartal von den an der Börse Toronto (TSX) gelisteten Goldgesellschaften. Die Experten weisen auf den hohen Goldpreis hin und darauf, dass bei vielen Goldproduzenten die zweite Jahreshälfte in der Regel stärker ist als die zweite.

Dem Bericht zufolge geht man bei Canaccord Genuity davon aus, dass die von den Analysten beobachteten Edelmetallproduzenten ihre Gewinne gegenüber dem vorangegangenen Quartal im Durchschnitt ungefähr verdoppeln können (85%iges Wachstum im Quartalsvergleich im S&P/TSX Gold-Index). Das wäre deutlich besser als in allen anderen Sektoren des S&P500, wo das Gewinnwachstum im Großen und Ganzen unverändert erwartet wird. Canaccord rechnet zudem damit, dass der nachhaltige freie Cashflow im zweiten Halbjahr 2019 ungefähr doppelt so hoch ausfallen wird wie in der ersten Jahreshälfte. Die Analysten verwiesen dabei auf ein um 10% stärkeres Produktionswachstum und einen 14% höheren Goldpreis.

Basierend auf verbesserten Kostenstrukturen, so Canaccord weiter, sollten die Produzenten 2020 bei einem Goldpreis von 1.500 USD je Unze Rekordmargen auf AISC-Basis (all-in sustaining cost) von 570 USD pro Unze realisieren können. Damit würden die Margen noch höher liegen als 2011, das bisherige Rekordjahr, wo AISC-Margen von 524 USD pro Unze erzielt worden seien, während der Goldpreis bei 1.669 USD je Unze lag.

Entsprechend hat man bei Canaccord Genuity das Kursziel für den ehemaligen Branchenprimus Barrick Gold (WKN 870450) von 22 auf 28 Dollar angehoben. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analystengemeinde für Barrick laut dem Bericht bei 26,40 Dollar.



