Starke Vorstellung von Osisko Gold Royalties und Victoria Gold

Vergangene Woche ging die Roadshow von Osisko Gold Royalties und Victoria Gold zu Ende. Als die Unternehmen Station in Frankfurt machten war auch ich bei der von der Swiss Resource Capital AG organisierten Roadshow und ausgebuchten Veranstaltung dabei. Mit Osisko Gold Royalties und Victoria Gold hat Herr Staiger, Geschäftsführer und CEO der Swiss Resource Capital AG, wieder einmal Qualität bewiesen.Nachdem der SRC-Geschäftsführer die Gäste im ausgebuchten Veranstaltungsraum begrüßt hatte, reichte er das Mikrofon im Anschluss sofort an den ersten Redner, Chairman und CEO Sean Roosen von Osisko Gold Royalties, weiter.

Der kanadische Förderzinsverwerter (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR), der mehr als 130 Royalties, Streams und Metal Offtakes besitzt und eine Marktkapitalisierung von derzeit rund 1,25 Mrd. CAD auf die Waage bringt, ist definitiv ein „schwerer Brocken”. Mit einer starken Aktionärsbasis ausgestattet, zu der auch Kanadas größter Pensionsfond zählt, befinden sich Aktionäre hier in bester Gesellschaft. Ein absoluter Pluspunkt für dieses Unternehmen ist die rund 2 %ige Dividendenrendite, die laut Unternehmenschef auch im derzeit schwierigen Marktumfeld stabil gehalten wird. Der Zukunft sieht die Gesellschaft gelassen entgegen, da man einige wertsteigende Assets im Portfolio hält.

Dazu zählt unter anderem das zweite präsentierte Roadshowunternehmen: Victoria Gold. Mit dieser Gesellschaft hat Osisko Gold Royalties seine Minenfinanzierung mitgestemmt. Das erste Gold soll hier bereits im vierten Quartal 2019 gegossen werden. Ein weiteres vielversprechendes Projekt ist Falcos ‚Horne 5’-Projekt, das ebenfalls stark vorangetrieben wird. Zudem besitzt Osisko Gold Royalties neben zahlreichen Edelmetall- und Basismetall-Royalties und Streams auch eine Diamantbeteiligung. An vorderster Front stehen natürlich auch die Tochtergesellschaften Osisko Mining und Osisko Metals.

Das netto-schuldenfreie Unternehmen notiere zudem im Peer-Vergleich deutlich niedriger als seine Mitbewerber. Der Abschlag betrage bis zu 50 %, verdeutlichte Roosen an Beispielen.

Victoria Gold (ISIN: CA92625W1014 / TSX-V: VIT) ist ein ebenfalls sehr interessantes Unternehmen, das sich im fortgeschrittenen Stadium des Minenbaus befindet. Das erste Gold soll, wie eingangs erwähnt, bereits im zweiten Halbjahr 2019 gegossen werden. Die Mine wurde von Osisko Gold Royalties und Caterpillar Finance mitfinanziert. Osisko Gold Royalties - https://www.youtube.com/watch?v=nYe1oPrbt70&t=3s - erhält für seine eingebrachten 98 Mio. CAD eine Schmelzabgabe in Höhe von 5 % bis zur Lieferung von 97.500 Unzen Gold. Danach fällt die Abgabe auf 3 % ab. Mit Caterpillar wurde eine Leasing-Finanzierung in Höhe von 50 Mio. USD vereinbart, die über 6 Jahre läuft. Ein weiterer großer Finanzierungspartner mit insgesamt 175 Mio. USD und 75 Mio. CAD ist der Edelmetallproduzent Orion. Damit hat Victoria Gold genügend Geld eingesammelt, um auch bei eventuell auftretenden Problemen noch gelassen reagieren zu können. Für diese „Eventualitäten” stehen bis zu 60 Mio. CAD bereit.

Mit Gesamtförderkosten (‚AISC’) von 750,- USD je Unze kann Victoria selbst bei einem Goldpreis auf heutigem Niveau profitabel arbeiten. Im Peer Vergleich ist Victoria genau wie Osisko recht günstig bewertet und befindet sich im Vergleichsindex im unteren Drittel.

Wie Herr Staiger berichtete, liegen die derzeitigen durchschnittlichen Produktionskosten bei rund 1.050,- USD je Unze. Victorias ‚Eagle Gold’-Projekt verfügt über eine sehr gute Infrastruktur. Alles Notwendige wie ein ganzjähriger Straßenzugang, Stromversorgung und sogar ein Flughafen ist gut zu erreichen. Bis zur Stadt Whitehorse sind es gut sechs Autostunden, und den Hafen von Skagway in Alaska erreicht man in acht Stunden.

Bewertungspotenzial sieht man im Hause Victoria Gold vor allem beim Sprung zum Produzenten. Beispielhaft verdeutlichte Präsident und CEO des Unternehmens, John Mc Connell - https://www.youtube.com/watch?v=2SVG8XbMLtE -, der übrigens sein Unternehmen selbst vorstellte, an vergleichbaren Unternehmen wie Roxgold Inc., Pretium Resources Inc. und Atlantic Gold Corp., die zwischen 91 % und 161 % zulegten, als sie den Produzentenstatus erreicht hatten.

Nach den Präsentationen habe ich die Gelegenheit genutzt, mit einigen Besuchern die Unternehmen zu besprechen. Das Fazit lautet einstimmig: Begeisterung pur! Das bisher erreichte, die Qualität und die Managementteams konnten die Teilnehmer der Roadshow komplett überzeugen.







Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte







