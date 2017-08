Starke Performance – Kirkland Lake hebt Prognosen an

Aufgrund der starken Ergebnisse im ersten Halbjahr 2017 hat der kanadische Goldproduzent Kirkland Lake Gold (WKN A2DHRG / TSX KL) seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr von 530.000 bis 570.000 auf 570.000 bis 590.000 Unzen des gelben Metalls angehoben.

Dies war vor allem auf die Performance der Fosterville-Mine des Unternehmens in Australien zurückzuführen, wo in den ersten sechs Monaten des Jahres die Gehalte an der Mühle erheblich über dem erwarteten Niveau lagen. Kirkland Lake erwartet von Fosterville im gesamten Jahr 2017 nun einen Ausstoß von 250.000 bis 260.000 Unzen Gold nach zuvor 200.000 bis 225.000 Unzen.

Darüber hinaus konnte das Unternehmen auf Grund der angenommenen höheren Produktion und Verkäufe von Fosterville die Prognose für die Cashkosten pro verkaufter Unze von 310 bis 330 auf nun 260 bis 280 Dollar pro Unze senken.

Im Gegensatz dazu musste Kirkland Lake die Produktionsprognose für die Taylor-Mine im Gesamtjahr 2017 von zuvor 55.000 bis 60.000 auf nun 50.000 bis 55.000 Unzen senken. Insgesamt förderte das Unternehmen im ersten Halbjahr auf Grund der starken Performance von Fosterville 290.733 Unzen Gold. Damit liegt man, was die neue Prognose betrifft, voll im Plan.

Zudem meldete Kirkland Lake operative Cashkosten von 521 Dollar pro Unze für die erste Jahreshälfte, was ebenfalls vor allem auf Fosterville zurückzuführen war. Die Kosten liegen damit in der bereits gesenkten Prognosespanne von 475 bis 525 Dollar je Unze Gold. Die all-in sustaining cost (AISC) gab das Unternehmen mit 794 Dollar pro Unze an, was noch niedriger war als die bereits gesenkte Prognosespanne von 850 bis 900 Dollar pro Unze.



