Starke Metallpreise

Obwohl der US-Dollar Stärke zeigt, sind die Metallpreise alles andere als schwach. Nickel kostet mehr als 20.000 US-Dollar je Tonne und Kupfer steigt auf bald 10.000 US-Dollar je Tonne

Branchenexperten haben festgestellt, dass das Kupferangebot nur langsam ansteigt. Viele der großen Kupferproduzenten haben ihre Produktionsprognosen nach unten korrigiert. Dazu zählen unter anderem Anglo American, Freeport-McMoRan, Rio Tinto, Vale oder Antofagasta. Die Großen der Kupferbranche machen rund 57 Prozent des weltweiten Kupferangebots aus. Im September-Quartal sind deren Produktionsmengen im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt nur um magere 0,9 Prozent nach oben gegangen. Insgesamt sei damit der Kupfervorrat als knapp zu bezeichnen.





Weltweit steigt die Nachfrage nach dem rötlichen Metall. Kommt die Wirtschaft wieder richtig in Schwung, das wird früher oder später geschehen, dann wird vermehrt das Industriemetall Kupfer nachgefragt werden. Für die nächsten fünf bis zehn Jahre wird allgemein ein Defizit am Kupfermarkt erwartet. Eine der großen Gesellschaften, die für diesen Zeitraum einen deutlichen Rückgang bei der Produktion erwarten, ist beispielsweise Codelco. Bis 2025 soll die Produktion aus den derzeit bestehenden Minen um 40 Prozent und bis 2030 dann um 76 Prozent zurückgehen, wenn nicht intensiv in die weitere Suche investiert wird. Aber dazu bräuchte es einen höheren Kupferpreis. Denn die Erzreserven sind allmählich erschöpft.





Der Kupferpreis hat sich in der jüngsten Zeit erholt. Dazu haben auch die gedrosselten Produktionsabläufe in Chinas Metallraffinerien beigetragen. Denn die Kupferproduktion verbraucht viel Energie und die ist gerade knapp in China. Dass die Minenproduktion im Jahr 2022 um geschätzte 3,9 Prozent aufgrund neuer Minen anwachsen wird, könnte zwar das Angebot wieder anwachsen lassen, aber dies dürfte dem Erfolg des Rohstoffes Kupfer nicht entgegenstehen. Da es wohl nur ein vorübergehender Angebotsüberschuss sein sollte.





Zu den Gesellschaften, die sich neben Gold auch auf Kupfer konzentrieren, gehören GoldMining und Osisko Gold Royalties. GoldMining besitzt ein schönes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten, sowie Royalties in den USA, Kanada, Brasilien, Kolumbien und Peru. Osisko Gold Royalties bringt als Royalty-Unternehmen die Diversifizierung gleich mit.







