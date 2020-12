Starke Edelmetalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Dezember ist in der Regel ein sehr guter Börsenmonat für Edelmetalle. Besser wird es dann oftmals noch im Januar, worauf die unterschiedlichen Saisonalitätskurven hindeuten. Ein vorzeitiger Einstieg ist aber wenig sinnvoll. Vielmehr spielt die saisonale Strategie ihre Trümpfe aus, wenn man erst kurz vor Weihnachten eine entsprechende Long-Position aufbaut.Auf den ersten Blick sieht es beim Goldpreis danach aus, als müsste man bei einem Einstieg in das berühmte fallende Messer greifen. Immerhin ist das Edelmetall nach dem Unterschreiten der Unterstützung deutlich zurückgefallen. Nun muss sich zeigen, ob der aktuelle Support bei etwa 1.750 US-Dollar hält. In diesem Fall dürfte eine kleine Konsolidierung folgen, so dass man eine saisonale Long-Position auch gut absichern kann.Wie jedes Jahr stellen wir im Dezember den saisonalen Platin-Trade vor. Dies hat den Hintergrund, dass die angepasste Strategie eine extrem hohe Gewinnchance hat. Demnach investieren wir zunächst einen Einmal-Betrag. Von der damit aufgebauten Position verkaufen wir gestaffelt immer wieder einen Teil davon. Zwar wird man auch hier den theoretisch maximalen Gewinn ebenso wenig, wie auch bei anderen Strategien, erzielen können. Da der Trade aber seit vielen Jahren hochprofitabel ist, werden wir diesen auch in diesem Jahr durchführen. Noch haben wir aber etwas Zeit, bis der ideale Einstiegszeitpunkt gekommen ist.Im Zuge der seit August anhaltenden Konsolidierung wird der Silberpreis allmählich ebenfalls interessant. Allerdings sollte der Kurs nicht mehr unter die Region von rund 21,50 US-Dollar fallen. Bereits nach oben zieht neuerdings der Palladiumpreis. Auch dieser sollte über den Jahreswechsel profitieren können, so dass es sich aktuell insgesamt lohnt, die Edelmetalle etwas näher im Auge zu behalten.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

