Starke Apple Zahlen lassen Dialog Semiconductor Aktie explodieren - Charttechnik im Blickpunkt!

Jeder hatte damit gerechnet, dass das iPhone X die Zahlen von Apple negativ beeinflussen würde. Denn es wurde damit gerechnet, dass das Apple Produkt sehr schlecht verkauft wurde. Gegen alle Erwartungen wurde das iPhone X am häufigsten von allen Apple Smartphones verkauft. Dies brachte Apple einen Quartalsgewinn von 13,8 Milliarden Dollar, dagegen standen im Vorjahresquartal „nur“ 11 Milliarden Dollar. Insgesamt verkaufte Apple satte 52,2 Millionen iPhones. Zwar steht schon länger das Gerücht im Raum, dass Apple die Zusammenarbeit mit Dialog Semiconductor beenden will und eigene Produkte entwickeln will. Dennoch schoß die Aktie heute direkt durch die Aktie, nach dem die guten iPhone Zahlen bekannt wurden.

Ein langer erhoffter Ausbruch, der jetzt eine neue Aufwärtsbewegung auslösen könnte. Denn seit Mitte Dezember verlor die Aktie in knapp einem Quartal acht Euro an Kurswert. Dennoch scheint dieser Trend jetzt gebrochen. Am Mittwoch geht die Aktie mit einem satten Plus von 8,66 Prozent und einem Kurs von 19,27 Euro aus dem Handelstag.

Nach dem die Unterstützungsmarke bei 17,13 Euro gehalten hat und Dialog den Turnaround damit einleiten konnte, könnte es jetzt erst einmal so weiter gehen. Denn erste Gewinnmitnahmen erfolgten bereits am Mittwoch. Die nächste Widerstandsmarke liegt jetzt bei 19,51 Euro. Sollte diese überwunden werden, könnte der positive Trend weitergehen!!

