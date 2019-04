Starke Aktienmärkte belasten Gold – zumindest kurzfristig

Der Goldpreis kommt einmal mehr unter Druck. Viele Anleger stürzen sich angesichts gesunkener Rezessionsängste wieder verstärkt auf Aktien. Die Analysten von Murenbeeld & Co. allerdings sehen immer noch Potenzial für das gelbe Metall, da die Finanzmärkte durch ein nur langsames Wirtschaftswachstum bedroht seien.

Wie Kitco News berichtet, ist man bei Murenbeeld weiter zuversichtlich, dass der Goldmarkt zum Ende des Jahres seinen Glanz zurückgewinnen kann. Die Experten rechnen immer noch damit, dass das Edelmetall Ende 2019 bzw. Anfang 2020 Richtung 1.400 USD pro Unze steigen wird.

Aktuell gelingt es dem Goldpreis allerdings nicht einmal, die psychologisch wichtige Marke von 1.300 USD pro Unze zu überwinden – unter anderem, weil die Aktienmärkte nahe ihrer Rekordhochs stehen. Nachdem Anfang des Jahres eine positive Korrelation zwischen Gold und Aktienmärkten zu beobachten gewesen sei, habe sich diese im vergangenen Monat ins Negative gewendet, was Gold kurzfristig weiter unter Druck setzen könne, so Murenbeeld.

Obwohl das Risiko einer Rezession niedrig bleibe, so die Analysten, rechne man mit steigenden Goldpreisen, da das Wachstum der US-Wirtschaft abflaue und schließlich US-Dollar und Aktienmärkte belasten werde. Auch die vielen geopolitischen Unsicherheitsfaktoren würden einen Boden im Gold einziehen, hieß es weiter.

Einer dieser Faktoren ist der stärker werdende Konflikt zwischen US-Präsident Trump und der US-Notenbank. Am Montag hatte Trump diesbezüglich einmal mehr seinen Unmut per Twitter kundgetan. Diese Kommentare würden die geopolitische Unsicherheit, die Gold stütze, befeuern, so Murenbeeld.

Die Analysten sehen auch die steigende Verschuldung als wachsende Herausforderung für Investoren und als möglichen Auslöser für eine weitere Goldrallye. Die steigenden Schulden würden das Wirtschaftswachstum erodieren, die geldpolitischen Optionen begrenzen und das Finanzumfeld fragiler und krisenanfälliger machen, erklärten die Experten.





