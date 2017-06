Stark steigende Häuserpreise – Immobilienkäufer durchschauen Wahlkampfgeplänkel

Die lockere Geldpolitik der EZB ist für Immobilienkäufer ein zweischneidiges Schwert. Die Immobilienpreise in Deutschland kennen seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Gerade in den Metropolen dreht sich die Spirale immer schneller. Nun brachten etliche Unions-Politiker Bundesbank-Präsident Jens Weidmann als möglichen Nachfolger von EZB-Chef Mario Draghi ins Spiel. Müssen sich die Hausbesitzer auf bald steigende Hypothekenzinsen einstellen?

Berechnungen des Finanzdienstleisters Dr. Klein zeigen, dass die Preise für Eigentumswohnungen in München zwischen Ende 2015 und Ende 2016 um 7,3 Prozent, bei Ein- und Zweifamilienhäusern sogar um 8,5 Prozent gestiegen. In Stuttgart war das Plus noch deutlich höher. Die Preise für Wohnungen waren um 10,2 Prozent und jene für Häuser um 11,2 Prozent nach oben geschossen. Nicht ganz so dramatisch war die Lage in Frankfurt, wo Wohnungen um 7,7 Prozent teurer geworden sind, während bei Häusern ein Anstieg von „nur“ 5,0 Prozent zu Buche stand (Lesen Sie auch: Immobilienblase immer gigantischer).

Neben der verstärkten Nachfrage nach Wohnungen durch die Flüchtlingskrise sorgt vor allem die lockere Geldpolitik der EZB für den starken Anstieg der Immobilienpreise, denn viele Sparer versuchen ihr Geld angesichts des schwachen Euro in Sicherheit zu bringen und stecken es in Immobilien. Entsprechend sind die Wohnungspreise beispielsweise in Stuttgart seit Anfang 2013 um 36 Prozent nach oben geschossen. Allerdings profitieren die Hauskäufer auch von den sehr von den niedrigen Zinsen. So liegen die Zinsen beispielsweise für 20jährige Hypothekenkredite mit 1,8 Prozent meilenweit unter dem Stand des Jahres 2000 von knapp über 6,0 Prozent.

Während die niedrigen Zinsen den Immobilienkäufern sehr zugute kommen, sind viele Sparer über die lockere Geldpolitik der EZB sehr verärgert und frustiert (Lesen Sie auch: Deutsche Sparer sparen zuviel). Genau diese Wähler wollen etliche Unionspolitiker offenbar für ihre Partei gewinnen, weshalb sie Bundesbank-Präsident Jens Weidmann als möglichen Nachfolger von EZB-Chef Mario Draghi ins Spiel bringen. Weidman hat zuletzt einmal mehr eine Normalisierung der Geldpolitik angemahnt. Entscheidend sei, „dass die Notenbank die geldpolitischen Zügel rechtzeitig wieder strafft, wenn es mit Blick auf die Preisstabilität erforderlich ist“, sagte Weidmann. Aus Rücksicht auf die Staatsfinanzen einiger Länder oder wegen etwaiger Verluste einzelner Finanzmarktakteure dürfe dies nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Im zweiten Teil schauen wir uns an, welche Chancen Weidmann eingeräumt werden Draghi zu beerben und wie sich die Zinsen die nächsten Monate entwickeln können.