Starbucks-Aktie: eine Ära geht zu Ende! - Aktienanalyse

Gregory Francfort, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX).



Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sehen die Investmentthese von Starbucks Corp. nach der Nachricht vom Rücktritt des Chairmans Howard Schultz als intakt an. Der frühere JC Pennay-CEO Myron Ullman werde Schultz vermutlich ersetzen.



Mit der Ankündigung von Schultz' Rückzug gehe eine Ära zu Ende. Starbucks habe unter seiner Ägide ein ungeheures Wachstum erzielt und Investoren eine satte Performance beschert. Während seiner Amtszeit sei der Aktienkurs um mehr 21.000% gestiegen.



Die Nachricht vom Abschied werde die Gerüchte befeuern, dass sich Schultz für das Rennen um das Präsidentenamt in 2020 positionieren könnte, so der Analyst Gregory Francfort.









In ihrer Starbucks-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel weiterhin mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 65,00 USD.