Staramba – was ist da los?

Eine der Überflieger der vergangenen Monate steht derzeit massiv unter Wasser – Staramba. Am Mittwoch fällt die Aktie zeitweise auf 24 Euro. Der Höchstkurs lag in diesem Jahr bei 64 Euro. Derzeit stehen Bilanzunregelmäßigkeiten im Raum, zu denen es derzeit jedoch keine neuen Nachrichten gibt. Ein größerer Anteilseigner hatte am Dienstag Positionen abgebaut und damit die Stimmung weiter in den Keller geschickt. Zudem dürften Stop-Loss-Orders den Kurs am Mittwoch nach unten ziehen.

Derzeit stehen einige kleine Aktien unter Feuer, kurzfristig ist das Sentiment vielerorts sehr schlecht. Es gibt aber noch keine Bestätigung für einen Skandal, daher ist die Aktie aus antizyklischer Sicht sehr interessant. Wer mutig ist greift beim derzeitigen Kursniveau zu und baut eine kleine Position auf.