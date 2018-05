Staramba und der “Loris Karius Effekt”

Weitere Suchergebnisse zu "Staramba":

Wenn man einmal im Leben einen richtigen dicken Bock baut, dann wird man dies erst einmal nicht mehr los. Bei Loris Karius, der vor wenigen Jahren noch regelmäßig weibliche Mainzer Fans erfreute wie wir selbst beobachten durften beim abendlichen Bier;-), war es die absurde Nacht von Kiew. An der Börse begann der Loris Karius Effekt schon am Freitag um 21.41 Uhr –. Dennhat Probleme beim Jahresabschluss und der Aktie dürfte es schwer fallen in absehbarer Zeit ihr Rekordhoch von knapp 65 Euro wiederzusehen. Am Montag wird sie geschlachtet wie Karius medial geschlachtet wurde – Kurs Karius wohl minus 10 Millionen. Kurs Staramba – minus 60 Millionen. Die Aktie fällt erst einmal auf 39 Euro.

Wir hatten am Freitag Abend noch auf L&S Kurse von 52 verwiesen – vielleicht hat uns ja der ein oder andere gelesen. Minus 30 bis 40 Prozent sind es also Montag früh – mehr dann in unseren Webinaren und vor allem in der Finanzmarktrunde am Mittwoch. Sowohl Staramba als auch Karius wird diese Nummer vom letzten Mai-Wochenende lange nachhängen. Für Börsianer ist ersteres zum schmunzeln, Staramba dagegen muss man ganz und gar nicht witzig finden.

