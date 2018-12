Staramba liefert desaströse Neuigkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Staramba":

Harald Schmidt hat einst in Bochum am Schauspiel den Diener Lucky gespielt. Schmidt ist im Privaten auch Börsenfan. Ob er bei Staramba investiert ist? Wir wissen es nicht. Einige Profifussballer sind investiert. Die Aktie geht jedoch seit Langem gen Süden. Zuletzt störte ein Artikel im Handelsblatt . Für den 30.11 hatte Chef Daudert nun Aufklärung in Sachen Bilanz angekündigt. Passiert ist bis Börsenschluss am 30.11 nichts. Ein recht witziges Mitglied einer unserer Chat-Gruppen sagte bereits, 30.11 stimme – nur das Jahr habe der Chef nicht präzisiert. Staramba notierte Ende November nun bei 17,7 Euro auf der Geldseite. Heftig, hatte die Aktie doch schon die 60 gesehen. Doch ohne frische news wird es schwierig. Das Warten auf Godot – pardon Daudert – sollte bald ein Ende haben. Nur dann wären auch die Aktionäre wieder “lucky”;-)

UPDATE um 21.30 Uhr – die Neuigkeiten sind da und uns fehlen die Worte. Lesen Sie selbst. Ein Kurs der Aktie am Montag über 10 Euro wäre ein Wunder aus unserer Sicht. Mehr dazu gibt es Montag bei uns im EXKLUSIVBEREICH.