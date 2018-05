Staramba-Aktie: Testierter Jahresabschluss für 2017 steht weiterhin aus - Urteil und Kursziel ausgesetzt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Staramba":





Münster ( www.aktiencheck.de ) - Staramba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, setzt das Urteil und das Kursziel für die Aktie von Staramba (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) vorerst aus.Der testierte Jahresabschluss von Staramba für 2017 stehe weiterhin aus. Letzten Freitag habe das Unternehmen ad-hoc vermelden müssen, dass der Wirtschaftsprüfer BDO einen "Versagungsvermerk aufgrund von Prüfungshemmnissen" erlassen habe, was besage, dass ein Prüfungsurteil nicht erstellt werden könne. Der Meldung zufolge hätten den Prüfern bezüglich der Frage, ob Anpassungen an den ausgewiesenen Erlösen und Forderungen notwendig seien, die Nachweise gefehlt. Das Unternehmen habe dazu gestern via Pressemeldung sein Unverständnis dokumentiert und umgehend einen renommierten Wirtschaftsprüfer eingeschaltet, der den Sachverhalt in einem unabhängigen Gutachten prüfen solle.Zugleich würden aber auch die eigenen Kapazitäten im Finanz- und Rechnungswesen weiter aufgestockt. Auf Rückfrage sehe Vorstand Daudert vor allem das im letzten Jahr noch nicht ausgereifte Belegwesen als Ursache der Meinungsverschiedenheiten mit den Wirtschaftsprüfern an und stufe dies als eine Begleiterscheinung des rasanten Wachstumsprozesses ein. Operativ sei Staramba aber weiter auf Wachstumskurs.Kurzfristig richte sich der operative Fokus vor allem auf den am letzten Freitag gestarteten Initial Token Sale, für den bereits 12 Tsd. Registrierungen vorlägen, was das Management als einen Vertrauensbeweis werte. Aktuell werde dies allerdings durch den negativen Vertrauenseffekt der Meldung über den Versagensvermerk überschattet, weswegen sich das Unternehmen nun schnell darum bemühen müsse, einen validen Abschluss und ein Gutachten vorzulegen, das die Fragen der Umsatzverbuchung zufrieden stellend kläre.Da das Zahlenwerk eine wesentliche Basis der Einschätzung der Analysten darstellt, setzen sie ihr Kursziel und ihr Urteil für die Staramba-Aktie vorerst aus, bis die vorab gemeldeten Resultate bestätigt werden, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. Ihre Schätzungen würden die Analysten zunächst nicht anpassen, diese stünden aber nun unter dem Vorbehalt, dass sich die bisherigen Zahlen als richtig erweisen würden. (Analyse vom 29.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Staramba-Aktie:42,00 EUR -10,45% (29.05.2018, 10:49)Tradegate-Aktienkurs Staramba-Aktie:43,00 EUR -4,44% (29.05.2018, 11:16)ISIN Staramba-Aktie:DE000A1K03W5WKN Staramba-Aktie:A1K03WTicker-Symbol Staramba-Aktie:GXPNasdaq OTC Ticker-Symbol Staramba-Aktie:CLAGFDie Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.05.2018/ac/a/nw)Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse/Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.