Staramba-Aktie: Probleme mit dem Jahresabschluss - Aktienanalyse

Krefeld (www.aktiencheck.de) - Staramba-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":



Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben die Aktie der Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) verkauft.



Am 25.05.2018 habe Staramba nach Börsenschluss in Deutschland (und nach dem Redaktionsschluss des Anlegerbriefs) vermeldet, dass BDO für den Jahresabschluss 2017 einen Versagungsvermerk aufgrund von Prüfungshemmnissen erteilt habe. Dieser besage, dass sich der Wirtschaftsprüfer zu einem Prüfungsurteil nicht in der Lage sehe. Strittig seien demzufolge die Prüfung der Umsatzrealisation und der Bestand der Forderungen. Das Unternehmen sehe den Sachverhalt anders als BDO und habe am 28.05 via Pressemeldung bekannt gegeben, dass die offenen Fragen von einer anderen renommierten Prüfungsgesellschaft in einem unabhängigen Gutachten geklärt werden sollten. Einen Kurssturz der Aktie habe das nicht verhindern können, weshalb der gerade erst angehobene Stop-Loss zeitweise deutlich unterschritten worden sei.



Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben die Staramba-Aktie daraufhin veräußert und konnten insgesamt trotz der jüngsten Einbuße eine Performance von 484% erzielen. Im Anschluss habe sich die Aktie nach Käufen von CEO Christian Daudert und Großaktionär Rolf Elgeti etwas erholen können. (Ausgabe 21 vom 02.06.2018)



XETRA-Aktienkurs Staramba-Aktie:47,10 EUR -1,67% (04.06.2018, 15:34)Tradegate-Aktienkurs Staramba-Aktie:47,70 EUR +1,71% (04.06.2018, 15:19)ISIN Staramba-Aktie:DE000A1K03W5WKN Staramba-Aktie:A1K03WTicker-Symbol Staramba-Aktie:GXPNasdaq OTC Ticker-Symbol Staramba-Aktie:CLAGFDie Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.06.2018/ac/a/nw)