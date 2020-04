Stagezero will mobile Covid-19 Tests in den USA und Kanada anbieten

StageZero (TSXV: SZLS; FRA: 61N), spezialisiert auf die Früherkennung von Krebs, will seine bestehende CLIA-zertifizierte Laborkapazität sowie seine proprietäre Tele-Health-Plattform nutzen, um dezentral mobile Covid-19 Tests in den USA und in Kanada anzubieten.



Stagezero wird sowohl serologische Point-of-Care- als auch laborbasierte PCR-Tests anbieten. An das Tele-Health-System sind in ganz Nordamerika Arztpraxen sowie mehr als 10.000 fachkundige Personen in 500 Zentren angeschlossen, die stellvertretend für Ärzte die Speichel- oder Blutabnahme bei Patienten vornehmen dürfen. Alle Tests müssen von einem zertifizierten Telemedizinarzt genehmigt werden. Die dezentralen Tests sollen Arztpraxen und Kliniken entlasten.



StageZero teilt in seiner gestrigen Pressemitteilung mit, dass das Unternehmen Gespräche mit der US-amerikanischen FDA und Health Canada führt. Nach der Genehmigung will Stagezero bekanntgeben, wann die formellen Tests beginnen und wo die Tests verfügbar sein werden. Die Aktie von StageZero hat sich nach der gestrigen Ankündigung verdoppelt, wobei 27 Mio. Aktien gehandelt wurden.



Speicheltests für akute Erkrankung – Bluttests zum Nachweis der überstandenen Krankheit



StageZero betreibt in Richmond, Virginia, ein CLIA-zertifiziertes Labor, das für die Durchführung der COVID-19-Tests qualifiziert ist. Die vollständig integrierte Telegesundheitsplattform, die sonst das Krebsdiagnoseprogramm unterstützt, eignet sich gut für Point-of-Care-Tests auf COVID-19 sowie für die Beschaffung von Tupfern für laborbasierte PCR-Tests.



Laborbasierte PCR-Tests basieren auf einem Tupfer, der über den Rachen oder die Nase Proben des lebenden Virus aufnimmt, die dann zur Analyse an das Labor geschickt wird. Die Ergebnisse, die innerhalb von Tagen nach Erhalt des Tupfers vorliegen, zeigen an, ob der Patient die aktuelle Virusinfektion hat oder nicht.



Aber auch die Überprüfung von Immunbildung nach einer Erkrankung ist wichtig. Dazu dienen Bluttests (serologische Tests), die StageZero ebenfalls durchführen will. Bluttests werden an einer kleinen Blutprobe durchgeführt, die von einem Blutabnehmer am Ort der Behandlung entnommen wird. Ein Ergebnis ist innerhalb von 15 Minuten verfügbar und kann dem Patienten sofort zur Verfügung gestellt werden. Alle Tests werden von einem Telemedizinarzt genehmigt.



Ein positiver Test zeigt an, dass der Patient mit dem COVID-19-Virus infiziert wurde und Antikörper gegen die Infektion entwickelt hat. Der Nachweis von IgM-Antikörpern weist auf eine kürzlich erfolgte Infektion hin, während IgG-Antikörper im späten Stadium der Infektion allmählich auftreten und zunehmen.



Die Bluttests können festzustellen, wer bereits infiziert war und sich - mit oder ohne Komplikationen - erholt hat. Dies wird wahrscheinlich eine viel größere Zahl sein als diejenigen, die signifikante Symptome entwickeln.



Über Stagezero Life Sciences Ltd.

StageZero Life Sciences widmet sich der Früherkennung von Krebs und multiplen Krankheitszuständen im Blut. StageZero bereitet für den Herbst einen Krebstest der nächsten Generation vor, der es erlaubt, mit einer einzelnen Blutprobe gleichzeitig 10 Krebsarten mit hoher Empfindlichkeit und Spezifität für jeden Krebs schon in der Frühphase zu erkennen. Die „Aristotele“ genannte Plattform basiert auf der von StageZero bereits erprobten proprietären genbasierten Sentinel Principle Technology, die an 10.000 Patienten validiert und zur Entwicklung der ersten Flüssigkeitsbiopsie für Darmkrebs verwendet wurde. Derzeit arbeitet StageZero an der weiteren Validierung des Verfahrens, die bis zum Herbst abgeschlossen sein soll. Die Aristotle-Plattform soll dann folgende Krebsarten im Frühstadium erkennen können: Blasenkrebs, Darmkrebs, Leberkrebs, Magenkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs, Gehirntumore, Eierstockkrebs, Nasenrachenkrebs sowie Uteruskrebs.





