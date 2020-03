Stärkere Auswirkungen auf Aktienmarkt als bei Spanischer Grippe mit 50 Millionen Toten

Dow Jones verringerte sich im Zuge der Spanischen Grippe 1918 um 14,3 Prozent

Seit dem 17. Februar 2020 büßte der Dow Jones wiederum rund 34,5 Prozent ein

DAX-Verluste mit 37,2 Prozent noch größer

Große Differenz in Dauer vergangener Krisen: Aktiencrash ab 1929 dauerte 34 Monate, 1987 wiederum nur 2 Monate

Politiker befürchten aufgrund Coronavirus Ausverkauf deutscher Konzerne an ausländische Investoren

Obwohl bei der Spanischen Grippe im Jahr 1918 weltweit rund 50 Millionen Menschen starben, verringerte sich der Dow-Jones-Punktestand lediglich um 14,3 Prozent. Seit dem Rückgang am 17. Februar 2020 in Folge des Coronavirus brach der US-Index wiederum um 34,5 Prozent ein, die DAX-Verluste fallen sogar noch höher aus. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor, in der ein Vergleich der aktuellen Entwicklung mit vergangenen Finanzcrashs erfolgt.

Während der Wirtschaftskrise ab dem Jahr 1929 sank der Dow Jones hingegen um bis zu 89 Prozent. Bei den Aktiencrashs 1987 und 2008 verringerte sich dieser um etwa 36 bzw. 54 Prozent, wie die Infografik aufzeigt.

Unterdessen variiert die Dauer der Finanzkrisen beträchtlich. Nach dem Börsencrash im Jahr 1929 dauerte es 34 Monate, bis das einstige Allzeit-Hoch wieder erreicht wurde. Im Jahr 1987 waren hierfür lediglich zwei Monate notwendig.

„Ein Blick auf die Historie macht deutlich, dass es keine Blaupause für die jetzige Situation gibt“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Am allerwenigsten die Spanische Grippe – hier starben rund 50 Millionen Menschen, und trotzdem verzeichneten die börsennotierten US-Unternehmen nur geringfügige Einbußen. Grund zur Hoffnung gibt jedoch der starke Anstieg der Insiderkäufe dieser Tage, wenngleich auch dies kein Garant für ein baldiges Ende der Krise ist“.

