Stärke, Schwäche und 200-Tage-Linien

Volkswagen, BASF, Siemens – jenes Trio leuchtet in der Heatmap “Abstand zur 200-Tage-Linie” von boersengefluester.de kräftig blau statt rot. Die Logik dahinter ist wie folgt: Die 200-Tage-Durchschnittslinie ist die bekannteste Kennzahl aus der Charttechnik und sie bietet Unterstützung, solange sie steigt und die Notiz der Aktie oberhalb des Mittelwerts verläuft. Solange er fällt und die Aktienkurs darunter notiert, fungiert der 200-Tage-Schnitt als Widerstand. Bilfinger, Aixtron, LPKF oder auch Lufthansa und RWE im DAX hatten in den letzten Monaten ihre ganz eigenen Geschichten mit Gewinnwarnungen, Enttäuschungen und Abwärtstrends. Übrigens – interessante Produkte zu allen genannten Einzelwerten finden Sie immer frisch in unserer ISIN-Liste.

Entsprechend gehören sie zu den Ausnahmen, die sich “negativ” von ihrer 200-Tage-Linie entfernt haben. Korrespondierend dazu tauchen sie in Relative-Stärke-Listen bei den Verlierern auf. Doch auch daraus lässt sich was machen.

Gefährlich wird es bei der 200-Tage-Linie-Übersicht, wenn die Durchschnittslinie von oben nach unten durchbrochen wird. Doch Vorsicht: Gerade in steigenden Marktphasen kann es sein, dass eine Notiz kurz unter die 200-Tage-Linie taucht, um danach um so kräftiger wieder nach oben zu schießen. Aktien mit einer extrem guten Performance können sich gern mal um 30, 40 oder gar 50 Prozent von der 200-Tage-Linie nach oben entfernen. Bei Indizes wie dem DAX ist bereits Vorsicht angesagt, wenn der Abstand die Marke von 15 Prozent überschreitet. Extremwerte von etwa 20 Prozent gab es höchstens bei scharfen Erholungen nach Crashs.

Ergänzt wird die Übersicht auf unserer Partnerseite von Franz-Georg Wenners Übersicht zum System der Relativen Stärke mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie künftig die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind.

Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unteren Liste finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Wir haben Ihnen für zwei Gewinner und für zwei Verlierer – Südzucker und Salzgitter sowie LPKF und Aixtron passende Anlagepapiere – Discounter mit Seitwärtsrenditen – in die ISIN-Liste gelegt. Denn einen Zusatzjoker haben alle vier Aktien noch zu bieten. Die Volatilität ist vergleichsweise hoch, dies erlaubt nette Konditionen, wenn man den Umweg der Anlagepapiere geht.

Die aktuellen Top-Ten:

Name Kurs %Änd. RSL SARTORIUS AG VZO O.N. 147,5 -0,14 1,17 MANZ AG 92,04 5,94 1,15 SALZGITTER AG O.N. 32,2 5,057 1,148 DRILLISCH AG O.N. 42,56 2,876 1,125 RIB SOFTWARE AG NA 14,4 1,587 1,092 AURUBIS AG 59,68 5,2 1,09 STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. 33,57 2,238 1,083 CTS EVENTIM KGAA 31,6 3,692 1,081 SUEDZUCKER AG O.N. 13,475 -0,111 1,078 TELEFONICA DTLD HLDG AG 5,605 0,827 1,077

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL WINCOR NIXDORF O.N. 34,255 0,884 0,812 BILFINGER SE O.N. 46,08 2,995 0,857 ELRINGKLINGER AG NA O.N. 24,85 0,832 0,86 AIXTRON SE NA O.N. 6,127 3,374 0,875 JENOPTIK AG O.N. 11 1,382 0,897 GERRY WEBER INTERNAT.O.N. 29,79 1,655 0,905 LPKF LASER+ELECTRON. 10,53 -0,19 0,907 DT.ANNINGTON IMM.SE 29,475 -1,962 0,909 A.SPRINGER SE VNA 50,82 1,752 0,919 BERTRANDT AG O.N. 120,85 2,03 0,92